68-летняя Любовь Успенская ошеломила россиян фигурой в трусиках

Певица Любовь Успенская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская по праву считается одной из самых роскошных певиц на российской эстраде. Самопровозглашенная королева шансона в свои 68 лет выглядит максимум лет на 40. А после недавних пластических операций Любовь Залмановна и вовсе даст фору юным чаровницам. На днях певица появилась на людях в очень откровенном наряде.

Любовь Успенская выступила на сцене в экстремально откровенном наряде. Певица продемонстрировала поклонниками прекрасную фигуру. Черные трусики едва прикрывали упругие бедра звезды. А длинные стройные ноги в замшевых ботфортах смотрелись ошеломительно.

Фото: социальные сети

Для выступления пенсионерка выбрала полупрозрачные лосины в полоску. Кожаные аксессуары в виде широкого пояса подчеркнули осиную талию знаменитости. А топ с глубоким декольте открывал взору пышные прелести вокалистки.

Поклонники в один голос заявили, что Успенская переживает "вторую молодость" и сравнили ее с Мадонной. Многие отметили, что сохранить подтянутую фигуру в таком возрасте непросто.

Напомним, недавно энергичная нестареющая блондинка удивила россиян признанием. Глядя на роскошную фигуру артистки, многие шепчутся о том, как похорошела звезда. Особенно в глаза бросалась выдающаяся попа знаменитости. "А что с попой особенного вы сделали?", - интересовались ушлые репортеры у Любови Залмановны, которую ранее не раз критиковали за чрезмерное увлечение пластикой, уколами красоты и другими процедурами омоложения.

"Надул пластический хирург", - кокетливо ответила вечно юная исполнительница.