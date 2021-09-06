Телеведущая не знает, как помочь королеве шансона Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская недавно хвасталась перед публикой тем, что ей удалось помириться с дочерью Татьяной Плаксиной. Кроме того, королева шансона сообщала, что ее единственной наследнице сделали пластическую операцию, после которой Таня стала похожа на принцессу. Сама девушка активно готовилась покорять шоу-бизнес, но внезапно с ней случился срыв. Поговаривают, что ее увезли в психиатрическую клинику.

Лера Кудрявцева в ужасе из-за случившегося с Любой Успенской. Ведущая подозревает, что певица может сойти с ума из-за того, что происходит. Появилась информация, что дочь королевы шансона Татьяну Плаксину увезли в психиатрическую клинику. Произошло это после обнародования странных видео, которые она размещала в блоге.

"Для меня это очень болезненная тема, ведь я хорошо знаю и люблю Любу и знаю Таню. Мне жалко мать. Мне кажется им обеим нужна помощь. Люба может сойти с ума, когда она знает, что ее дочь в таком состоянии", - сказала Лера в эфире скандального шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

В передаче показали жуткие кадры из лечебницы, где может находиться Татьяна. Суточное пребывание в этой клинике обходится пациентам в 20 тысяч рублей. На первом этаже частного диспансера лежат те, кому нельзя пользоваться телефоном. За пациентами ведется круглосуточное наблюдение. Пациентам дают позвонить в строго определенные часы.

"Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи, - рассказали в окружении артистки. - Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день".

По поводу случившегося высказалась и Ольга Орлова. Она заявила, что все проблемы в этой семье связаны с методами воспитания Успенской. "Люба оставила дочь без присмотра на чуть-чуть, у Тани пошло обострение. Иногда родители настолько любят своих детей, что потом те начинают этим пользоваться. То, что Таня выносит все через соцсети, - ужасно. Это позор для Успенской. Я Любе очень сочувствую", - сокрушается ведущая "Дома-2".