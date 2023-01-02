Алла Пугачева сделала громкое заявление о своем состоянии

Певица Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева своеобразно поздравила россиян с Новым годом. Примадонна сделала громкое заявление, рассказав публике о своем состоянии.

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна сообщила, что счастлива.

"В моем понимании счастье - это, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - заявила Алла Борисовна.

Стоит отметить, что после побега певицы из России какие только слухи не ходят о звезде. Поводом к сплетням стало преображение Примадонны. После переезда за границу артистка сильно изменилась внешне. Она похудела, но все чаще стала носить парики и накладки на волосы.

Ранее появилась информация о том, что певица столкнулась с большой проблемой со здоровьем. Ситуация выглядела пугающе еще и потому, что врачи оказались бессильны помочь ей. У пенсионерки свои волосы стали редкими. И никто не может сказать, почему такое происходит. "У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс!" - сокрушался стилист Джордж Ровалс.

А друг звезды Сергей Зверев уверен, что Пугачева все же решила проблемы со здоровьем. Стилист предполагает, что теплый морской климат, свежий воздух и витамины благоприятно повиляли на 73-летнюю пенсионерку.