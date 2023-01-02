Председатель за председателя: Бастрыкин возбудил дело на СБУ

Председатель СК России Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением Службой безопасности Украины (СБУ) к уголовной ответственности Председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом на второй день нового года сообщает Следственный комитет России.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании Председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной», - говорится в сообщении.

Информация в СК России поступила из открытых источников. В них говорится, следующее: «Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила главе Банка России Эльвире Набиуллиной обвинение «в финансировании военных группировок страны-агрессора»». Председателю Центробанка России инкриминируется «организация введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины». Кроме того, по сообщениям СБУ, Набиуллина «способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны».

Что употребляли на Новый год в том самом СБУ неизвестно, но явно не только горилку пили. Следствие установит.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», - отметили в СК России.