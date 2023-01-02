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НовостиВ мире2 января 2023 13:39

СБУ выдвинула обвинение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе Центробанка Набиуллиной за "введение рублевой зоны"
София ГОНЧАРОВА
СБУ выдвинула обвинение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной

СБУ выдвинула обвинение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Сейчас решается вопрос "объявления фигурантки в международный розыск".

- В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора, - сказано в сообщении СБУ в Telegram-канале.

В публикации акцентировано внимание на том, что именно она "организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины" и "способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны".

Теперь главе Банка России предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и госграницы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия").

Ранее сообщалось, что британские власти ввели санкции в отношении главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной. Санкционные ограничения предполагают запрет на въезд в Великобританию. Также санкции коснутся активов Набиуллиной, если таковые будут обнаружены в Соединенном Королевстве. В случае обнаружения принадлежащих главе Центробанка активов они будут заморожены