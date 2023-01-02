СБУ выдвинула обвинение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Сейчас решается вопрос "объявления фигурантки в международный розыск".

- В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора, - сказано в сообщении СБУ в Telegram-канале.

В публикации акцентировано внимание на том, что именно она "организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины" и "способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны".

Теперь главе Банка России предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и госграницы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия").

Ранее сообщалось, что британские власти ввели санкции в отношении главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной. Санкционные ограничения предполагают запрет на въезд в Великобританию. Также санкции коснутся активов Набиуллиной, если таковые будут обнаружены в Соединенном Королевстве. В случае обнаружения принадлежащих главе Центробанка активов они будут заморожены