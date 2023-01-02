60-летняя Жанна Агузарова изумила поклонников фигурой в микротрусиках

Жанна Агузарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жанна Агузарова поздравила поклонников в соцсетях с Новым годом, выложив на своей странице несколько снимков. На одном из фото 60-летняя певица позирует в бикини в черно-белую полоску. Свой образ артистка дополнила панамкой веселенькой расцветки и солнцезащитными очками.

Подписчики звезды изумились тому, насколько молодо выглядит певица Жанна смотрится лет на 20 моложе своего возраста по паспорту и может похвастаться отменной фигурой. У артистки тонкая талия, стройные ноги и плоский животик. Неудивительно, что она может позволить себе носить самые смелые купальники. Например, как тот, что на фото – с миниатюрными трусиками, не скрывающими бедра и живот.

Жанна Агузарова опубликовала фото в бикини. Фото: соцсети.

Певица не уточнила, где именно был сделан кадр. Возможно, Жанна сфотографировалась у зеркала во время последнего отпуска. А сейчас просто решила порадовать поклонников эффектным кадром в качестве новогоднего подарка.

Агузарова еще в 90-е начала эпатировать публику и выходить на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем. В 2000-е артистка неожиданно заявила о своей связи с космосом – мол, она родом с Марса, и на Землю прилетела только погостить. Гардероб звезды пополнился серебристыми балахонами, шапочками из фольги и прочими атрибутами инопланетной моды.

В последние годы королева отечественного рок-н-ролла редко показывается на публике. Поэтому каждое появление певицы вызывает у поклонников живейший интерес. В 2022 году артистка дала несколько концертов в московских клубах и в Зеленом театре на ВДНХ, и на каждом ее выступлении был аншлаг. Хотя Агузарова выступает нечасто, спрос на нее достаточно большой, и устроители готовы платить ей за пение хорошие деньги. Гонорары за ее концерты составляют от 20 до 50 тысяч евро (от 1,5 до 3,5 миллионов рублей).

Даже отойдя от активной гастрольной деятельности, Жанна время от времени подтверждает свое звание королевы эпатажа. Так, например, во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году, звезда сцены решила нетривиальным способом поддержать нашу команду. В честь очередной победы российской сборной Жанна снялась полностью обнаженной и выложила снимки на своей страничке в соцсети. На одной из фотографий Агузарова снялась без одежды, прикрыв интимные места российским триколором. На другом снимке артистка сделала селфи перед зеркалом, гордо демонстрируя полуприкрытую грудь и оголенный живот.