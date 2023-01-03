Заплатить пошлину через портал госуслуг со скидкой в 30% больше не получится Фото: Shutterstock

Чиновники обожают рассказывать, что в новом году повышаются пенсии, пособия, минимальные зарплаты... Но вообще-то есть у государства и другая «праздничная традиция»: с 1 января повышать налоги и вводить новые сборы. Об этом слуги народа говорить почему-то не так любят. Что ж, возьмем эту неприятную обязанность на себя.

Список налогов, которые выросли с 1 января, довольно большой. Но некоторые из них относятся только к бизнесу. Хотя и они в какой-то мере касаются каждого из нас, поскольку увеличивают общую инфляцию. Но сейчас давайте поговорим о сборах, которые берутся из наших кошельков. Напрямую или опосредованно, но явно - как акцизы на спиртное и сигареты, которые заложены в цену товара.

ВКЛАДЫ ОБЛОЖИЛИ

Налог с доходов по вкладам россияне должны были впервые платить в 2022 году. Но введение нового сбора отложили: из-за ковида в экономике были сложные времена, с деньгами у многих россиян стало тяжко.

Теперь в экономике, видимо, все чудесно. Поэтому дальнейших послаблений власти не планируют и с доходов по вкладам, полученных за 2023 год, налог платить придется.

Но налогом облагается не вся сумма дохода по вкладу (выдыхаем). Арифметика такая.

1. После окончания 2023 года складываете суммы, начисленные вам в качестве процентов за 12 месяцев по всем вкладам и накопительным счетам. Можете не мучить себя подсчетами, а зайти в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru. Там все посчитают автоматически, чтобы вы, не дай бог, не ошиблись в свою пользу.

2. Из вашего суммарного дохода надо вычесть сумму, не подпадающую под налогообложение. Чтобы ее узнать, нужно 1 млн рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Центробанка в 2023 году.

3.Какой будет максимальная ключевая ставка ЦБ в этом году, не знает никто. Но для примера давайте возьмем сегодняшнюю ключевую ставку - 7,5%. Если она весь год будет такой или снизится, то налог не придется платить с суммы в 75 тысяч рублей. Потому что:

1 000 000 / 100 * 7,5 = 75 000

Таким образом, если за весь год вы заработаете на вкладах 70 тысяч рублей, платить ничего не придется. А если заработаете 80 тысяч, то заплатите налог в 13% с 5 тысяч рублей. Это 650 рублей.

4. Налог с доходов по вкладам, заработанных в 2023 году, нужно будет заплатить в 2024 году - до 1 декабря.

ГОСПОШЛИН СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Начнем с того, что заплатить пошлину через портал госуслуг со скидкой в 30% больше не получится. Это послабление в 2023 году тоже отменено. То есть через госуслуги можно платить и дальше. Но уже по полной стоимости.

А ведь выгода была порой существенная. Например, оформление загранпаспорта нового образца со скидкой в 30% для взрослого стоило 3 500 рублей, для ребенка до 14 лет – 1 750 рублей. Без скидки получается 5 000 рублей для взрослого и 2 500 рублей для ребенка.

Появилась и новая госпошлина. Придется заплатить 1000 рублей за выдачу разрешения на тюнинг (официально это называется внесением изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации транспортного средства). До 1 января это разрешение выдавалось бесплатно. А пошлина за выдачу свидетельства о безопасности тюнингованной машины выросла с 800 до 1000 рублей.

АКЦИЗЫ НА СПИРТНОЕ, КУРЕВО И БЕНЗИН

Они традиционно повышаются с 1 января. Этот год исключением не стал. В результате:

- Курение хоть обычных сигарет, хоть электронных теперь будет обходиться дороже на 4%.

- Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо выросли с 1 января на 4%. Очевидно, что это отразится на цене горючего.

- Алкоголь из-за роста акцизов тоже поднимается в цене. На сколько именно, точено сказать нельзя: каждый напиток дорожает по-своему. Однако рост цен можно отследить на примере стоимости самого дешевого алкоголя. Дело в том, что каждый год с 1 января Минфин устанавливает минимальные розничные цены на некоторые напитки. Это означает, что легальное спиртное, если оно сделано из нормальных ингредиентов и с него уплачен акциз, просто не может стоить дешевле. И вот как с 1 января выросла минимальная стоимость:

- Водки (0,5 л): с 261 до 281 рубля

- Коньяка (0,5 л): с 480 до 517 рублей

- Бренди (0,5 л): с 348 до 375 рублей

- Игристого вина (0,75 л): со 169 до 239 рублей

Таким образом, минимальная цена крепких напитков с 1 января поднялась на 7,7%, игристого - на 41%.

Кстати, меняются цены не только на выпивку, но также на духи и прочую парфюмерию – она тоже содержит подакцизный спирт. Но тут все очень индивидуально, поэтому о конкретных процентах говорить сложно. Ясно одно - цены вырастут.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Газовая атака

В 2023 году появится новый акциз - на сладкую газировку. Не хотите вести здоровый образ жизни и рискуете заработать себе диабет? Так вот раскошеливайтесь на это. Правда, не прямо с января: новый акциз будет взиматься с 1 июля. Он добавит 7 рублей на литр к стоимости напитков, где не меньше 5 г сахара на 100 мл. Пейте квас, соки, нектары и морс - они под акциз не попадают.