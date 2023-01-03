Германия не против отдать замороженные российские активы Украине. Но не может их найти

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает, что страны Европы должны "конфисковать" хотя бы часть замороженных активов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обед нынешнего вторника Украина воспрянула от оптимистичных новостей из Германии. Всемирно известное своей компетентностью и осведомленностью по части разных дел агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что власти Германии решили передать замороженные российские активы Украине.

Напомним, речь идет о порядка 300 миллиардах долларов (по другой версии – евро), которые были заморожены на Западе после начала Москвой специальной военной операции на Украине. С тех пор и на самом Западе, и, уж тем более, на Украине и жаркими летними днями, и промозглыми осенними вечерами, и даже холодными зимними ночами не перестают греть себя мыслью, как они используют эти сотни миллиардов, когда им удастся наложить на них лапу. Правда, до сих пор никто пока так и не дал ответа, где находятся эти деньги и в каком виде они существуют.

Подобные "утечки" и прежде случались уже не раз, и не было еще ни одного, которое не опровергли бы в течение нескольких часов. Не стал исключением и нынешний случай. Всего через несколько часов неистовая радость в Киеве по поводу знаковой "перемоги" сменилась унылой констатацией очередной "зрады".

Как оказалось, правительство Германии действительно поддерживает идею использовать замороженные активы России для Украины, но готово на такие шаги при "всего" двух условиях. Первое: если одновременно, а еще лучше – раньше аналогичные шаги предпримут союзники Германии из числа стран Евросоюза. И второе – если найдут "законные основания" и юридическое обоснование для "конфискации" денег России. А так, да, все хорошо, прекрасная маркиза. Есть только несколько "мелочей" вроде околевшей кобылы, сгоревшей конюшни и застрелившегося из-за разорения маркиза.

При этом, даже в немецком правительстве есть разногласия по этому вопросу. Так, например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает, что страны Европы должны "конфисковать" хотя бы часть замороженных активов. А вот министр финансов правительства ФРГ Кристиан Линднер считает, что никакая осторожность лишней тут не будет. Вполне объяснимые различия в позициях, потому что "в Европах", как и в "цеЕвропе" министры иностранных дел не отличаются ни ответственностью за свои слова, ни образованием, ни профессионализмом. А вот в Минфинах сидят совсем другие люди, которые привыкли иметь дело с "тонкой материей", любящей "тишину", и тот же Линднер прекрасно понимает, что конфискация активов Центробанка России создаст опасный прецедент, и, помимо юридических проблем, вызовет еще и отток капиталов с европейского рынка. Нет доверия вследствие принятия решений в угоду политическим амбициям – не будет и денег.

- Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции настроены более активно, чем другие, говорят люди, знакомые с дискуссиями, - прояснило ситуацию Bloomberg.

Вы, ребятки, со словами там обращайтесь поосторожнее. Особенно с "репарациями". Их ведь выплачивает проигравшая сторона. И как бы тут не пришлось кое-кому выплачивать их вместе с Украиной, разделив по-братски или по справедливости. Если очень хочется, можете допроситься, как Украина, на которую "репарации" летят с завидной регулярностью.

Есть еще один нюанс, на который в Европе не хотелось бы обращать особое внимание, но при этом они делают все, чтобы именно данный аспект все время вылезал на первый план. В одиночку им против России просто страшно выступать. Они все время хотят выпихнуть кого-то вперед, чтобы именно на этого "первого смелого" обрушилась "ответка" Москвы. Гуртом и батьку бить сподручней, как явно рассказали европейцам в Киеве.

Конфисковать, может, и смогут, если найдут активы и обоснования. А вот как возвращать будут потом и из чего? Анналенами не возьмем, а чего большего при нынешних властях в странах ЕС, и не только в Германии, может лет через 15-20 уже и не остаться.