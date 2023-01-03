В Германии раскрыли условие, при котором используют замороженные российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии готовы поддержать требование украинской стороны использовать заблокированные активы России. Однако на такой шаг правительство ФРГ готово пойти только в том случае, если союзники по Евросоюзу поступят таким же образом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок настаивает на том, что конфискация хотя бы части замороженных активов должна рассматриваться Европой.

- Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный, - сообщает издание.

Ранее Европейский союз признал, что не может конфисковать замороженные активы Центробанка России. Как писал The Wall Street Journal, вместо конфискации активов регулятора в Брюсселе предложили использовать прибыль с ликвидных активов для восстановления Украины.