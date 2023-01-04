Домашние борщи и каши для наших бойцов: Жительница Крыма с волонтерами делает натуральные сухпайки для военных на СВО

Мария Варламова придумала технологию сухих супов и делится ею со всеми желающими Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Мой сосед по купе Юрий - учитель ОБЖ в одной из школ Симферополя. С началом СВО записался в ряды волонтеров: эвакуировал жителей Херсона, отвозил гуманитарку на фронт.

- Знаете, что самое бесполезное из всей гумпомощи? - спрашивает он. Я в ответ пожимаю плечами.

- Крупы в упаковках, - говорит Юрий. - Привозишь килограммами, а бойцы руками разводят - как нам их варить?!

Далеко не всегда у солдат есть возможность сварить себе горячую пищу. Очевидно, именно поэтому сухие борщи от мамы Маши - такое прозвище приклеилось к 53-летней крымчанке Марии Варламовой уже давно - стали настоящим спасением. Высыпал в чашку набор из пакетика, залил кипятком, через 15 минут - настоящий наваристый суп готов. С овощами, мясом - почти как дома.

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ РАСКОПКИ

Подруги говорят, что забота - ее второе имя. Родилась она в небольшом городке под Харьковом. В молодости переехала в Кривой Рог, открыла там свое ателье по пошиву одежды. Там же брала под крыло молодых учениц-закройщиц, которые называли ее мамой. А после 30 лет переехала в Крым, где живет уже 22 года. Здесь вырос и выучился ее единственный сын, родился внук. Мария - дизайнер, костюмер. В сезоны работала поваром в санаториях. В последнее время серьезно увлеклась психологией и астрологией. Сейчас проводит тренинги для желающих. Тем и зарабатывает на жизнь.

С началом спецоперации мама Маша стала волонтером. Находила списки в волонтерских группах и покупала то, что могла, - бинты, вату, медикаменты, еду.

А в начале октября ей пришла мысль - почему бы не отправлять на фронт супы как сухпайки?

Идея сухих супов родилась на археологических раскопках. В таких экспедициях Мария 12 лет трудилась поваром.

В таком виде борщи от мамы Маши отправляются на передовую Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Условия были экстремальные: огромное плато без единого дерева под палящим солнцем, - рассказывает она. - Пришлось выкручиваться, чтобы хранить те же овощи как можно дольше. На солнце сушили морковь, свеклу, и дома заготовки заранее делала в сушилках.

У домохозяек уже давно популярны специальные сушильные аппараты, в которых можно сушить на зиму овощи, фрукты, грибы. На научном языке это называется дегидрацией (полное удаление влаги), а высушенные ингредиенты именуются сублиматами.

Уже два месяца в проекте «Борщи, супы и каши на фронт от мамы Маши» по всей России участвуют десятки человек. В основном женщины. Они называются себя сушильщицами, потому что их основная задача - насушить ингредиенты для борща и расфасовать по пакетикам.

Сухие супы, борщи и каши - это продукты, полностью готовые к употреблению. Расфасованы в маленькие вакуумированные пакетики.

Меню у мамы Маши разнообразное: борщ с мясом, борщ постный с грибами и фасолью, гречневый суп с грибами, гороховый суп с копченостями... Что-то можно просто залить кипятком. Что-то приготовить в казане - высыпать содержимое в кипящую воду и проварить 10 минут.

С любовью от женщин Крыма - сухие супы гораздо вкуснее и полезнее -дошираков- Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

СУШКА ВСЕМУ ГОЛОВА

Вы уже поняли, что любые овощи, специи и мясо проходят предварительную сушку в дегидраторах и миксуются в зависимости от рецепта в различных пропорциях. В процессе сушки овощи теряют 90 процентов массы. За счет влаги.

- Сейчас у меня дома в трех сушилках находятся 24 кг моркови и свеклы, - говорит Мария. - Из этого всего добра останется 3 - 3,5 кг сухого продукта.

Спонсоры-волонтеры привозят Марии домой фермерские овощи в мешках. В среднем по 15 - 20 килограммов моркови, свеклы и т. д. Затем к Марии приезжают другие участницы проекта. Всего в нем участвуют 30 сушильщиц. Они разбирают овощи по домам, а там тщательно моют, чистят, натирают на крупной терке. Кто-то руками, кто-то на кухонных комбайнах. Однако до того, как борщ попадет в пакет в сухом виде, он проходит долгий путь. Все для борща и других супов проходит термообработку, а дальше - сушку. Но все зависит от конкретных продуктов (см. «Рецепты мамы Маши»).

Когда сублимата высушено и накоплено достаточно, Мария с помощницами фасует его по пакетикам. Объемы разные, но расчет одной порции примерно такой: 1 столовая ложка картошки, 1 ст. ложка морковки, чуть меньше сушеного лука, 2 ст. ложки капусты, 1,5 ст. ложки свеклы, 2 чайные ложки томатного порошка (сушат помидоры, после измельчают их блендером).

Срок хранения такого супа в вакуумной упаковке примерно полгода. Но при условии, что все просушено до хруста.

Так выглядит сублимированное мясо Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

СУХИМ ЯЗЫКОМ ЦИФР

Всего за два месяца отправили на передовую больше 5000 порций. Спрос на сухие супы и каши оказался большим. Заказы поступают отовсюду. Но возможности крымской фабрики «Борщевичка» (так проект прозвали в сети) не безграничны.

Время приготовления 500 порций примерно сутки - от 20 до 24 часов. Дополнительные расходы - вода и электричество. Марии приходят приличные счета. За ноябрь, например, насчитали 10 тысяч за свет и 5 тысяч рублей за воду. В итоге себестоимость одной порции борща с учетом электричества, воды и стоимости овощей и мяса - 65 рублей. Остальные супы выходят немного дешевле.

Для промышленного производства необходимо помещение с хорошей вытяжкой, чтобы влага от овощей во время сушки не оседала на потолке и стенах. Во-вторых, хорошее оборудование, а не бытовые сушилки. Но волонтерская инициатива имеет все шансы превратиться в бизнес, который сулит неплохую прибыль при грамотном расчете.

P.S. Я попросила у Марии Варламовой один пакетик мясного борща на пробу. В командировке в отеле на ужин - это то, что нужно. Залила кипятком в тарелке, дала настояться 10 минут. За это время по всему номеру разлился борщевой аромат, на вид - как обычный домашний борщ. На вкус - тоже.

А главное - это частичка настоящего домашнего тепла и уюта.

РЕЦЕПТЫ МАМЫ МАШИ

Как правильно сушить овощи и мясо

Морковь и свекла

Эти овощи выкладываются на смазанную растительным маслом сковородку или сотейник и притушиваются минут 15 на медленном огне. Когда овощи остывают, они закладываются в сушилки. У Марии дома две промышленные сушилки. Одну ей дали в бессрочную аренду, вторую купили на собранные волонтерами деньги. В них овощи лежат 6 - 8 часов. В бытовых аппаратах процесс растягивается до 10 часов. В итоге получается сладкий, пряный сублимат.

Капуста

Капуста режется достаточно крупно вручную, полоски примерно в сантиметр. Шинковкой получается слишком мелко. Затем капуста немного присыпается солью, все аккуратно перемешивается. После нужно поставить капусту на 5 - 7 минут в микроволновку. Она может дать сок - положите ее в дуршлаг, чтобы влага стекла. После - в сушилку на 6 - 10 часов.

Картошка

Картошку нужно измельчить на терке (или нарезать соломкой, если суп нужно будет готовить в казане), а после проварить в кипятке до готовности. Посолить. Затем промыть холодной водой и заложить в сушилки на 6 - 8 часов.

Мясо

Первый способ

Самый вкусный - прикопченое вяленое мясо для горохового супа. Сначала его выдерживают 2 - 3 суток в специальном маринаде (вода с сахаром, солью и специями). Потом режут на куски и коптят 8 часов. Когда мясо остывает, его нарезают кубиками и закладывают в сушилки на 8 - 10 часов.

Второй способ

Нежирная свинина, говядина, курица или индюшатина перекручивается на мясорубке с крупной сеткой. После обжаривается на сковороде с маслом и специями до готовности 15 - 20 минут. Соль - в последний момент. После еще 5 минут обжарки. Высыпать в миску тонким слоем, остудить и отправить на сушку. Сушить нужно до состояния опилок. При заливке кипятком сушеные комочки разбухают и дают аромат мяса.

Третий способ

Свиной карбонат нужно очистить от пленок и жира. Проварить минут 15. Вытащить, обсушить. Замотать в фольгу и запекать 1,5 часа в духовке. Потом полностью остудить, размотать фольгу, снять жир, который накапливается как желе. Разрезать на кусочки в 3 - 3,5 см шириной, разобрать на волокна и отправить в сушку. Такой вид мяса идеально размокает потом в кипятке.

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