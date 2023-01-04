Не гнушаются ничем: Почему газ в Европе дешевеет и что будет дальше

Аналитик Игорь Юшков рассказал, при каких условиях газ в Европе подорожает до 3000 долларов за кубометр Фото: Shutterstock

В конце декабря Евросоюз утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за 1 мегаватт-час - это примерно $2000 за тысячу кубометров. Если цена будет подниматься выше, то будут включаться механизмы коррекции, которые призваны не допустить резких скачков цен на голубое топливо. Однако пока газ на биржах Европы продолжает дешеветь – уже третью неделю подряд. Почему цены падают и чего ждать дальше? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

БУДЕТ ПОХОЛОДАНИЕ – ЦЕНЫ ПОЙДУТ ВВЕРХ

- Нынешнее падение цен не связано с установлением потолка – это, скорее, реакция на очень теплую зиму, - уверен эксперт. - Сейчас в Европе высокие температуры, в Берлине было пару дней назад +15, сейчас там +10. Можно сказать, это аномально теплая зима. И сам отопительный сезон начался позже обычного – только с декабря. К тому же в Европе ветреная погода. Это важно, потому что, если есть ветер, тогда ветряная энергетика дает много энергии, и газ можно экономить. Вот почему в Европе довольно большие запасы газа остаются в подземных хранилищах. Это успокаивает рынок, и цены держатся на низком уровне.

Хотя, если бы два года назад нам сказали, что 750 долларов за тысячу кубов – это низкие цены, конечно, было бы некое недоумение, потому что в ковидные годы и 100 долларов за тысячу кубов было. Конечно, сейчас по сравнению с летними ценами (когда они были выше 2,5 тысяч долларов) газ дешевый, но все равно это довольно дорого. И если сейчас будет похолодание, то и цены пойдут вверх.

- А как это увязано с ограничениями поставок нашего газа, потоками цен и всем прочим? Казалось бы, предложение сократилось, а спрос как был, так и остался.

- В том-то и дело, что спрос не остался таким же, как был. Во-первых, европейцы понизили потребление газа за счет того, что они стали активно использовать уголь. Климатологи этому не рады, но угля стали использовать много, выбросы довольно большие, и, самое главное, примерно на 50 млрд кубов сократилось потребление газа в 2022 году просто за счет того, что в Европе меньше стала промышленность использовать газ. То есть многие предприятия закрываются либо сокращают производство своей продукции. Это металлурги, химическая промышленность, удобрения, стекольные, целлюлозные предприятия. То есть за счет деиндустриализации они балансируют рынок. Наверное, они этому не рады, но это факт, именно промышленные потребители снизили потребление газа.

ДЕФИЦИТ НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ

- А как так получилось, что они закачали подземные хранилища практически полностью? Это как-то влияет на нынешние цены?

- Да, большое количество газа в подземных хранилищах успокаивает рынок и позволяет цене снижаться. Европа, действительно, скупала газ буквально по любым ценам, и в этом плане для энергетических компаний нынешняя стоимость газа – это большая проблема. Они покупали и закачивали его в хранилища по 2-2,5 тысячи долларов за тысячу кубов, а сейчас, получается, его надо продавать по 700-800 долларов. 2023 год тоже будет довольно сложный. Они подготовились к нынешней зиме, в том числе за счет того, что в первом полугодии были нормальные объемы поставок из России, а в 2023 году довольно низкие возможности поставлять российский газ в Европу. Нормально работает только один газопровод – «Турецкий поток», но там объемы небольшие. И одна из веток украинского транзита работает. То есть в годовом выражении это только 30 млрд кубов, а в 2021 году, например, мы поставили в Европу 155 млрд. Поэтому, конечно, сокращение произошло радикальное. И дефицит никуда не делся.

- Для европейцев.

- Да, для европейцев. Но, опять же, посмотрим, с какими остатками газа из подземных хранилищ они выйдут в апреле, когда отопительный сезон закончится. Если морозы ударят, и они выйдут из зимы со стандартными для апреля запасами, то накопить газ в подземных хранилищах к новой зиме тоже будет как минимум дорого.

Они скупают сжиженный природный газ со всего мира, зачастую даже напрямую нарушая контракты. Вот, например, Германия национализировала дочку «Газпрома» – «Газпром Трейдинг» – и запретила исполнять контракт с индийской государственной компанией на поставку сжиженного природного газа. И потребовала направить все эти объемы в Европу. То есть просто обокрали Индию – и всё. И в этом плане подобные инциденты и дальше будут, потому что европейцам нужно себя обеспечить к отопительному сезону, и, как мы видим, они заливают деньгами этот кризис и не гнушаются никакими мерами, даже разрыв контрактов или прямое перенаправление законтрактованных другими странами объемов в Европу.

- Игорь Валерьевич, а какие прогнозы по цене? Сейчас она опустилась ниже 750 долларов, а Дмитрий Медведев прогнозировал, что 3000 долларов будет цена за тысячу кубометров.

- Ну, если бы была нормальная, морозная зима, то мы увидели бы и 3000 долларов. Хотя при сценарии подорожания до 3000 долларов на бирже как раз включится тот самый механизм ограничения цен на газ. Но, опять же, введенный Европой ценовой потолок плавающий. Он сделан так, чтобы ни в какой момент времени не мешал Европе конкурировать по цене за объемы поставок газа с азиатскими рынками.

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