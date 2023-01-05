Платья за миллион и перевес багажа на 300 тысяч: сколько Россия платит за участие в "Мисс Вселенная"

Анна Линникова представит Россию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2023" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Вот уже третий день Новый Орлеан искрит красотой и нервозностью: 90 красавиц со всего света съезжаются в США на конкурс "Мисс Вселенная", финал которого состоится 14 января. Россиянка Анна Линникова тоже вот-вот появится на базе и будет готова покорять жюри талантами, походкой от бедра и, конечно, нарядами - национальным костюмом в стиле эпохи Романовых и вечерним платьем из десятков тысяч кристаллов Сваровски.

"Победит!". - уверены поклонники. "Посмотрим", - сомневаются эксперты.

- Последний раз мы показывали хорошие результаты в 2010 и 2012 годах, когда Ирина Антоненко вошла в ТОП-15, а Елизавета Голованова - в ТОП-10, - рассказывает KP.RU эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов. - Почему наши девушки из года в год остаются без короны? Если в двух словах, не хватает подготовки и организации, да и задачи такой не стоит. Например, на Филиппинах участие в "Мисс Вселенная" - это почетная и важная традиция, девочек-моделей готовят к этому буквально с детства, а потом болеют за них всей страной. А в России сколько народу смотрят финал конкурса? Ноль целых одна десятая? Конкурсы красоты у нас никому не интересны. Поэтому мы и не тянем.

Анна Линникова стала победительницей в конкурсе "Мисс Россия 2022" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

При этом участие наших конкурсанток стоит огромных денег. По данным KP.RU, за одну только лицензию Россия ежегодно перечисляет около 50 тысяч долларов (для бывших Союзных республик этот взнос меньше, для стран Латинской Америки - в разы больше: от 100 до 200 тысяч).

- Грубо говоря, миллионов 5-10 рублей уходит на это каждый год. У нас эти расходы берет на себя дирекция конкурса "Мисс Россия", а в других странах участницы вынуждены платить даже из собственного кармана, - продолжает Антон Парамонов. - Одно только платье для выхода на сцену обходится в 10-20 тысяч долларов. Плюс разные наряды на каждый день, а конкурс идет 12 дней. Плюс перелёт. Из России долететь сейчас целая история, да еще и багаж внушительный. Знаю, что несколько лет назад наша делегация летела из США и платила за перевес 200-300 тысяч рублей.

Между тем, с нашей конкурсанткой Анной Линниковой эксперт немного знаком. Однако, иллюзий о финале не питает.

- С Аней приятно общаться, девушка разбирается в искусстве, знает русскую культуру разных периодов - и домонгольскую, и послемонгольскую. В моделинге с 16 лет, хорошо владеет английским, - перечисляет Парамонов. - Это большой плюс, потому что участницы последних лет в большинстве своем даже до 10 сосчитать не могли. Думаю, общий язык с конкурсантками найдет. А что уж там будет дальше... Мне кажется, ничего. Зато девочка получит опыт перед грядущей поездкой на "Мисс Мира": там, думаю, у нее будет больше шансов.

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