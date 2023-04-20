Простые способы, как копить деньги и получать дополнительный доход

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Избавиться от долгов и начать откладывать деньги на исполнение своих желаний или обзавестись финансовой подушкой на случай форс-мажора не так сложно, как может показаться. Грамотный и продуманный план действий поможет оптимизировать затраты и даже приумножить доход. В зависимости от условий, специфики, графика работы и типа занятости подход к планированию бюджета у каждого будет разный. Рассмотрим несколько вариантов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Многие россияне работают по трудовому кодексу и получают зарплату два раза в месяц. Выплаты производятся с разницей в две недели — сначала приходит на карту аванс, затем основная часть оклада.

В таком случае хорошо работает система «50-30-20». Она заключается в том, чтобы разделить зарплату на несколько частей. К примеру, 50 процентов полученного дохода откладывается на жизненно необходимые расходы — оплата житья, коммуналки, паркинга, страховки, покупка продуктов, проезд в транспорте и прочие статьи бюджета, которые являются важными для нормальной и комфортной жизни. Еще 30 процентов идут на так называемые эмоциональные нужны: развлечения, походы в кино, кафе, боулинг, поездки загород, в зависимости от ваших увлечений. В этой статье расходов себе отказывать нельзя, так как, держа себя в ежовых рукавицах, можно запросто сорвать и потратить потом все сбережения на спонтанные желания. Оставшиеся 20 процентов — это та часть зарплаты, которая откладывается про запас или идет на оплату долгов, если они имеются. В зависимости от расходов и доходов конкретной семьи зарплату можно делить в другом процентном соотношении, добавив дополнительные категории.

В грамотном ведении бюджета помогут правильно расставленные приоритеты и финансовые привычки. К примеру, цель — закрыть долги и больше в них не влезать. В таком случае сначала ставьте в приоритет накопление средств и выплату долгов, далее — бытовые и непредвиденные расходы, а уже потом — развлечения и досуг.

Отложенные деньги можно использовать для больших покупок и исполнения каких-то желаний — отпуск, ремонт в квартире, новая машина, прочее. Либо на эти цели можно откладывать отдельный процент с зарплаты.

Если есть возможность не тратить отложенные деньги, то можно открыть вклад в банке или положить сбережения на накопительный счет. Каждый месяц на остаток по счету будут приходить проценты, вследствие чего отложенная вами сумма будет увеличиваться. При необходимости деньги в любой момент с накопительного счета можно перевести на основной и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Правильно распределять бюджет поможет привычка вести план доходов и расходов. Это можно делать в виде таблицы, к примеру, в документе Excel или мобильном приложении наподобие «Мои расходы». Суть заключается в том, чтобы начать замечать динамику накоплений и понять, что если придерживаться плана несколько месяцев, можно собрать приличную сумму. Кроме того, в таблице или программе удобно вести дневник трат. Их можно записывать по дням и категориям, это поможет проанализировать, куда конкретно уходят деньги и от каких расходов вполне можно было бы отказаться или урезать, чтобы откладывать больше.

Когда откладывать сбережения войдет в привычку, можно записаться на инвестиционные курсы и приумножить то, что удалось накопить.

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Самозанятыми называют россиян, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход. Это относительно новая форма занятости, применяемая в стране с 2019 года. Однако популярность ее растет. Только за прошлый год количество самозанятых в РФ увеличилось в 3 раза и уже превышает 6 миллионов человек. Доходы в таком случае человек может получать каждый день. С одной стороны, легко планировать ежедневные траты, с другой — сложнее копить, так как этот процесс придется контролировать.

Чаще всего самозанятость предполагает гибкий график, поэтому лучше подстраивать его таким образом, чтобы работать в самое выгодное время. В этом плане удобнее всего курьерам и водителям такси. Они могут выходить в час-пик или праздничные дни, когда можно получить больше. Или распределять заказы таким образом, чтобы не простаивать. Это можно сделать, зарегистрировавшись на платформах для исполнителей.

Чтобы психологически проще было откладывать деньги, можно устроить для самого себя челлендж и добавить в этот процесс элемент игры и азарта. К примеру, попробовать каждый день откладывать на десять или двадцать рублей больше, чем в предыдущий. Если сегодня отложили десять рублей, то завтра в копилку бросите двадцать, послезавтра — тридцать. Если начали с двадцати рублей, то завтра отложите сорок, послезавтра — шестьдесят. Выберите для себя оптимальную сумму. Можно поэкспериментировать с разными вариантами.

Без особых усилий, причем даже незаметно для самого себя, накопить получится, подключив в банке функцию автоматического округления, например, до 50 или 100 рублей. Потратив 340 рублей — 10 или 60 рублей, в зависимости от настроек, улетят в копилку.

Кроме того, для самозанятых в банках встречаются довольно выгодные и интересные предложения, помогающие не только приумножать доход, но и развиваться. Например, Сбер запустил обучающую платформу «Деловая среда», где можно обучаться работе с отчетностью, и бесплатный инструмент для онлайн-записи клиентов.

У самозанятых водителей-партнеров Яндекс Такси появилась возможность пользоваться дебетовой банковской картой, созданной именно для людей, работающих в этой сфере. Ее преимущество в том, что оплата за каждый выполненный заказ приходит буквально через три минуты после окончания поездки. При этом дополнительных сборов за предоставляемую услугу нет. Что еще удобно — информация о поступлениях на счет, расходах и переводах отображается в рабочем приложении. Никакие дополнительные программы скачивать не нужно.

Для самозанятых, которые задумываются о покупке жилья, ВТБ запустил обновленную программу ипотечного кредитования специально для этой категории граждан.

Как говорят финансовые эксперты: лучшие инвестиции — в себя. Проходите курсы финансовой грамотности, чтобы улучшить варианты планирования. У некоторых платформ для выполнения заказов есть даже свои бесплатные курсы.