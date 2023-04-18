Как на самом деле кофе влияет на организм: ученые пришли к неоднозначным выводам

Ученые проверили, как пристрастие к кофе связано с физической активностью, нарушением сердечного ритма и сокращением времени сна Фото: Shutterstock

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали научную работу, способную и обрадовать, и расстроить любителей кофе. В эксперименте приняли участие 100 мужчин и женщин в возрасте от 26 до 52 лет, большинство — 39-40-летние. В течение двух недель добровольцев просили попеременно то пить кофе, сколько захочется, то пару дней воздерживаться от него. При этом участников снарядили устройством для непрерывной записи электрокардиограммы. А также «умными» часами для отслеживания физической активности и времени сна.

Что в итоге? Две главные новости, одна из которых хорошая, а вторая плохая, выглядят так.

- Во-первых, добровольцы, употреблявшие кофе, больше двигались. Они проходили в среднем 10 646 шагов в день. Тогда как в дни воздержания от любимого напитка — по 9 665 шагов. То есть разница составила более тысячи шагов в сутки.

- Во-вторых же, в «кофейные» дни участники эксперимента меньше спали. В среднем — 6 часов 40 минут. В дни без кофе — 7 часов 10 минут, то есть на полчаса больше.

Выходит, с одной стороны, ароматный напиток помогает бороться с одной из главных бед современного человека — недостатком физической активности. А поскольку движение сжигает калории, то и шансы избавиться от лишнего веса, очевидно, повышаются. Но с другой стороны, все мы страдаем от недосыпа, который доказанно укорачивает жизнь. Если кофе еще больше сокращает и без того дефицитный сон, то впору задуматься и распереживаться. И все же… Насколько однозначны выводы нового исследования? Так ли убедительно доказаны положительный и отрицательный эффекты напитка в этой научной работе? Чтобы докопаться до истины, мы обратились за помощью к эксперту по доказательной медицине, врачу-эндокринологу, к.м.н., доценту кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрию Потешкину.

АРИТМИЯ НЕ ГРОЗИТ

- Влияние кофе на физическую активность и на сон в данном исследовании никак не доказано, — сразу же удивляет Юрий Потешкин. - Ученые зафиксировали ассоциацию, а не причинно-следственную связь.

Поясним проще. Каждое утро встает солнце и кричит петух. Но это вовсе не значит, что кукареканье вызывает рассвет. Точно так же совсем не факт, что именно благодаря кофе добровольцы больше двигались и меньше спали, поясняет эксперт. «Изменение поведения - больше или меньше физической активности и сна - могло быть связано с профессией, состоянием здоровья, образом жизни, семейным, социальным статусом и так далее, - говорит Потешкин. - В данной научной работе нет информации об этих особенностях, а они крайне важны для полноценного вывода о причинно-следственной связи». Кроме того, срок наблюдения достаточно короткий и количество участников невелико.

Более того, сами исследователи напрямую и не утверждают, что они открыли влияние кофе на активность и сон. Скорее, это «побочный эффект» наблюдений, который ученые даже не пытаются объяснить. Словом, информация из серии «нужно исследовать дальше».

- На самом деле, эксперимент изначально посвящен изучению влияния кофе на работу сердца, - поясняет Юрий Потешкин. - И вот здесь делается важный вывод, основанный на данных ЭКГ. Оказалось, что употребление кофе практически не влияет на нарушение ритма сердца. Единственная группа людей, у кого вероятность нарушения была чуть выше - это лица с ускоренным метаболизмом кофеина. Такую особенность показывают генетические тесты, их провели участникам исследования. Но в любом случае отклонения от нормы были минимальны.

ПОМОГАЕТ ЛИ ПОХУДЕТЬ И «КРАДЕТ» ЛИ КАЛЬЦИЙ

Что еще на сегодня убедительно доказано о влиянии кофе на организм и что пока под вопросом? Мы спросили Юрия Потешкина о том, что больше всего волнует кофеманов.

- Правда ли, что ароматный напиток «разгоняет» обмен веществ и помогает похудеть?

- Один из метаанализов (то есть обзор большого количества исследований. - Ред.) говорит о том, что употребление кофе «может способствовать снижению индекса массы тела и количества жировой ткани». Заметьте, формулировка очень осторожная. Если какой-то эффект для похудения и есть, то малозаметный. Важен образ жизни в целом.

- Второй наболевший вопрос: может ли кофе повышать выработку «гормона стресса» кортизола?

- На большом количестве людей такой эффект не доказан.

От редакции: врачи-нейрофизиологи отмечают, что кофе не только не «загоняет в стресс», а наоборот способствует повышению настроения за счет воздействия на дофаминовые рецепторы в мозге.

- Юрий и третий вопрос, особенно тревожащий женщин: если человек пьет кофе с молоком, есть ли угроза «вымывания» кальция из костей и повышения риска остеопороза?

- Есть данные, что при употреблении кофе незначительно повышается уровень кальция в моче. То есть эффект опять же минимальный. Доказательств негативного влияния кофе на кости нет. Если добавить в напиток молока, то цитрат, содержащийся в кофе, связывается с молочным кальцием (то есть, по сути, происходит реакция нейтрализации, и взаимодействие кофеина с кальцием, который есть в организме, сводится к минимуму. - Ред.).

Поэтому с точки зрения профилактики остеопороза пить кофе с молоком предпочтительнее, считают врачи.

КОММЕНТАРИЙ СОМНОЛОГА

Не больше 3 чашек в сутки, последняя - в 15.00

- У разных людей отличается как чувствительность к кофе, так и скорость его метаболизма (переработки и усвоения в организме. - Ред.), — рассказал «КП» руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ им. М.В.Ломоносова к.м.н. Александр Калинкин. - В целом кофе работает как психостимулятор. Взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами в мозге, кофеин как бы «отключает» процессы торможения. За счет этого человек становится активнее, повышается работоспособность, концентрация внимания. В то же время под воздействием кофеина ухудшается засыпание и, соответственно, сокращается время сна.

Однако, если после употребления напитка прошло достаточное время и он метаболизировался, то негативного влияния на сон не будет, поясняет врач. В среднем рекомендуется употреблять не более 3-х чашек кофе в день, последнюю около 15.00, говорит сомнолог. При этом, поскольку все люди разные, то кому-то и за ужином кофе не повредит (при быстром метаболизме кофеина).

Выяснить оптимальный для себя график можно опытным путем. «Если есть трудности с засыпанием, попробуйте уменьшить дозу и перенести кофе-паузу на более ранее время. Вы частности, мы рекомендуем своим пациентам выпивать последнюю чашку не позднее 12-ти дня», — советует доктор Калинкин.

Кстати, у 15% людей есть генетическая особенность: принципиально иной механизм метаболизации кофеина. Они могут наслаждаться напитком буквально перед сном без малейшего риска заработать бессонницу.