Собирай сокровища в «Пятёрочке»: торговая сеть запустила акцию с челленджем в LIKEE

Вперёд за сокровищами!

Теперь в каждом магазине «Пятёрочка» за покупки дарят необычные коллекционные монеты. Каждая выполнена в технике состаривания золота, серебра и меди и обладает уникальным дизайном. Юных коллекционеров ждут сокровища и приключения на каждом шагу: монеты можно использовать в качестве фишек в настольной игре и узнать, кто первым доберётся до острова «Пятёрочка». Или играть с друзьями: подбрасывать монеты, стараясь набрать больше всех очков. Также монеты можно использовать в качестве собственной валюты или обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

Кроме того, в наборе также есть счастливые монеты, которые обязательно принесут удачу своему владельцу!

Всего в коллекции «Магазин сокровищ» 27 разных монет, среди которых 1 редкая – фирменная от «Пятёрочки», а ещё 3 от партнёров: сервиса Х5 Пакет, брендов Whiskas и Rexona. А в каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте klad.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов!

Как собрать все монеты?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке гость получит одну монетку[1].

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции или активировать подписку на сервис Х5 Пакет – за это выдается дополнительная монета. Также «сокровище» можно купить отдельно за 64 рубля. Кроме того, в продаже доступны альбом с настольной картой-игрой для весёлых приключений с друзьями (за 349 рублей) и кошелёк для хранения монет в трёх цветах (за 299 рублей).

Онлайн-игра с призами в приложении

Помимо этого, в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась онлайн-игра «Магазин сокровищ», в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 55 уровней игры "три-в-ряд" разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все! За прохождение уровней предусмотрены различные призы от «Пятёрочки» и партнёров. Например, можно выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра «Иви» или до 5 000 дополнительных баллов на карту «Х5 Клуба».

А для тех, кто пройдет 35 уровней, предусмотрен розыгрыш более 190 суперпризов: путешествия, смартфоны, планшеты, наушники и многое другое.

Чтобы играть больше и повысить свои шансы на победу, необходимо совершать покупки в «Пятёрочке» с применением карты «Х5 Клуба». За каждые 600 в чеке гость получит +1 виртуальную монету.

Челлендж в Likee

Кроме того, с 25 апреля в социальной сети Likee запускается новый челлендж с призами для активных участников. Нужно будет активировать маску пирата, повторить танец под трек «Пятёрочки» и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что «Магазин сокровищ» также понравится покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такой акции с монетами раньше не было, это совершенно новая и увлекательная игра, которая поможет подарить ребёнку новое хобби и пробудить в нём дух приключений», - комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте klad.5ka.ru.

[1] Монета не выдаётся за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.

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