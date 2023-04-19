Сорвали убийство Сталина и дурачили генералов Гитлера: Тайны работы самой успешной спецслужбы в истории

1944 год. На фото смершевцы захватили парашютистов-диверсантов. Фото: Архив ФСБ

19 апреля 2023 года исполняется 80 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. Оно просуществовало всего три года, но эффективность его работы не имела аналогов в истории спецслужб. Как и зачем был создан Смерш? Сколько шпионов он обезвредил? Об этом военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу рассказал знаток «биографии» спецслужб доктор исторических наук Александр Смирнов.

ИМЯ ПРИДУМАЛ ВЕРХОВНЫЙ

- Александр Анатольевич, когда и как родилась легендарная спецслужба?

- Решение о ее создании принял лично Сталин весной 1943-го. Кстати, и название Смерш (сокращенно - «смерть шпионам») тоже предложил он. Перед этим Верховный главнокомандующий впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и центрального аппарата. Переговорил с каждым. И 19 апреля появилось Постановление Совнаркома СССР: «Управление особых отделов НКВД изъять из его ведения и передать Народному комиссариату обороны, реорганизовав в Главное управление контрразведки «Смерш».

- Какие у него были задачи?

- В этом документе Совнаркома часто повторяется: «борьба». Борьба со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок в частях Красной армии. Борьба с антисоветскими элементами, проникшими в Красную армию. Борьба с предательством и изменой Родине. Борьба с дезертирством на фронтах. Ну а еще Смерш пресекал проход агентуры противника через линию фронта. Проверял побывавших в плену и в окружении противника.

- Какой была система управления Смершем?

- Военная контрразведка была подчинена непосредственно Сталину. Начальником Смерша назначили молодого, но опытного 35-летнего комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Абакумова.

Свой Смерш был создан и на флоте. И в НКВД - для работы в Пограничных, Внутренних войсках и в милиции.

РЕЙХСМАРКИ - НА ВЕТЕР

- Какими были результаты работы Смерша?

- В 1943 году Смерш предотвратил покушения на будущих Маршалов Победы Рокоссовского и Говорова, а в 1944-м - на Сталина. Это покушение готовили заброшенные в СССР террористы Таврин и его напарница Шилова. Только на подготовку этой операции Германия выбросила на ветер два миллиона рейхсмарок. А после разоблачения Таврин и Шилова использовались в радиоигре «Туман», продолжавшейся до конца войны. Последняя радиограмма ушла в эфир 9 апреля 1945 года.

За все годы войны Смерш обезвредил более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

- Есть много легенд про то, как наша контрразведка дурачила немцев…

- Да, совместно с Генштабом Смерш создал систему дезинформирования противника. По сути, это была «Большая игра». Начальник Смерша Абакумов добился возможности освобождать от уголовной ответственности явившихся с повинной агентов противника. Этих людей привлекали к радиоиграм. Масштаб той «войны в эфире» поражал! Срывались попытки абвера создать агентуру и очаги сопротивления из уголовников и нацистов внутри СССР. Арестовывались заброшенные в тыл немецкие парашютисты. От их лица передавались в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп. Раз за разом их «хозяев» заставляли перебрасывать через фронт радиоаппаратуру и оружие, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами - выпускниками разведшкол и офицерами абвера. Всего Смершем проведены 183 радиоигры, в ходе которых на нашу сторону выведено и арестовано более 400 немецких разведчиков.

ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА

- А как действовал Смерш в стане врага?

- Это называлось «зафронтовая работа». С октября 1943-го по май 1944-го в тыл противника перебросили 345 наших зафронтовых агентов. 102 из них, вернувшись с задания, представили сведения на 620 кадровых разведчиков врага и на 1103 их агента.

Например, успехом стало внедрение Александра Козлова в разведшколу абверкоманды-103 (позывной «Сатурн»). Он передал в Смерш информацию о 127 агентах абвера.

При этом за всю войну ни одного агента в наших штабах вражеским спецслужбам приобрести не удалось.

- Говорят, Смерш без разбора отправлял в сталинские лагеря красноармейцев, побывавших в немецком плену.

- Фильтрация, то есть проверка лиц, бывших в плену, живших в оккупации или угнанных на работы в Германию, обросла мифами. Госкомитет обороны предписывал направлять всех наших освобожденных военнопленных в специальные запасные части.

Смерш должен был в течение 1 - 2 месяцев заканчивать проверку прибывших в эти части. И не вызывавших подозрений направлять на фронт.

С сентября 1944-го по июнь 1945-го, после таких проверок, в армию было направлено 1,2 миллиона бывших пленных.

Большинство понимало необходимость проверок. Ведь в огромной массе бывших пленных растворились сотни власовцев, карателей и агентов.

Но главный итог фильтраций - миллионам людей было возвращено честное имя.

ЧТО ГОВОРИЛ ВРАГ

- А как оценивали работу Смерша в немецких штабах?

- Вот лишь несколько высказываний. Генерал-фельдмаршал Кейтель, начальник штаба вермахта: «Данные нашей агентуры касались лишь тактики, и ни разу не было получено сведений, которые бы оказали серьезное воздействие на развитие военных операций…». Глава разведки Главного управления имперской безопасности Шелленберг: «Некоторое время Москва поставляла правдивую информацию, чтобы в решающий момент сделать высшее немецкое руководство жертвой роковой дезинформации». Начальник немецкой военной контрразведки «Абвер-3» генерал-лейтенант фон Бентивеньи: «Почти ни один заброшенный в тыл Красной армии немецкий агент не избежал контроля со стороны советских органов, в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если и возвращалась обратно, то часто с дезинформацией».

ЗАВУЧ СТАЛ ЧЕКИСТОМ

- Как подбирались кадры?

- Фактически военную контрразведку комплектовала вся страна. Например, будущий глава военной контрразведки в 1974 - 1987 годах генерал-полковник Николай Душин перед войной работал школьным завучем, войну встретил ротным политруком, а в особый отдел направлен с должности командира стрелковой роты.

Мало кто знает, что Герой Советского Союза Марина Раскова, будучи командиром женского авиаполка, до самой гибели оставалась старшим оперуполномоченным авиаотдела Смерша. Или вот вам еще малоизвестный факт - заместителем Абакумова был генерал-лейтенант Николай Селивановский. Будучи начальником особого отдела и зная о слабом командовании войсками, он обратился лично к Сталину с предложением сменить руководство Сталинградского фронта. По мнению историков, этот смелый поступок Селивановского стал одним из залогов победы в Сталинградской битве.

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Ценой жизни 6 тысяч своих сотрудников военная контрразведка оградила армию и флот от шпионов, диверсантов и террористов. Четверым из военных контрразведчиков - Жидкову, Кравцову, Крыгину и Чеботареву - посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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