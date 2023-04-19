Шпионов вычисляли по скрепкам и полоскам на носках: Неизвестные факты о работе контрразведки «Смерш»

Начальник главного управления «Смерш» Виктор Абакумов (справа) и начальник УКР «Смерш» 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Александр Вадис (слева) в саду рейхсканцелярии, где поисковая группа нашла тела Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фото: Архив ФСБ

Накануне юбилея легендарной организации ИД «Комсомольская правда» выпустил книгу-альбом ««Смерш». Главные документы и оперативные материалы». 1943-1946. Ее автор Владимир Долматов ответил на вопросы нашего корреспондента.

- Владимир Петрович, а зачем было реформировать особые отделы НКВД, создавать из них «Смерш», ведь они были наделены теми же функциями, что и новая организация?

- В апреле 1943 года военная контрразведка была не просто реформирована. Она фактически стала частью армии. И тот факт, что начальник Главного управления контрразведки «Смерш» В.С. Абакумов являлся заместителем наркома обороны СССР И.В. Сталина, подчеркивало особую значимость организации. Военная контрразведка стала получать задачи от Верховного главнокомандующего и ему же докладывать об их выполнении. Однако, оперативное поступление объективной информации о боеспособности и боеготовности войск - это лишь одна из причин появления «Смерша».

Сотрудники следственного отдела УКР «Смерш» 4-го Украинского фронта допрашивают задержанного поджигателя («факельщика») унтер-офицера И. Штефанека. г. Мариуполь, Украина. 1944 г.

Именно в особых отделах был накоплен уникальный опыт противоборства со спецслужбами противника, которого не имели другие структуры НКВД: первые мероприятия зафронтовой работы (внедрение в германские разведшколы и получение упреждающей информации), первые радиоигры (дезинформация противника). При наступательном характере боевых действий Красной Армии эти факторы становились главными в работе военных контрразведчиков, в отличие от начального этапа войны, когда от них требовалась решительная борьба с диверсантами, дезертирами, паникерами...

К тому времени и в Германии произошла серьезная перестройка разведывательно-диверсионной работы. Была создана разветвленная сеть школ с усиленной подготовкой агентов. Появилось организация «Цеппелин», основной задачей которого была организация терактов и диверсий, бандповстанческого и националистического движения в СССР. В нашей книге мы приводим документы из нескольких агентурных дел «Смерша» по предприятию «Цеппелин», включая самое известное – заброску на нашу территорию Таврина и Шилову (супружескую пару) с целью совершения теракта в отношении Сталина.

Сотрудники УКР «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта вскрывают схрон с боеприпасами, оборудованный членами латышской националистической организации «Айзсарги». Апрель 1945 г.

- То есть создание «Смерш» было оправданным?

- И оправданным, и своевременным. Об этом говорят и цифры: за годы войны было обезврежено более 30 тыс. шпионов, 3.5 тыс. диверсантов и 6 тыс. террористов…

П.И. Таврин и Л.Я. Шилова в форме офицеров Красной Армии. Их заданием было физическое уничтожение И.В. Сталина.

- Они набирались из советских военнопленных?

- В основном, да. В концлагерях среди доведенных до отчаяния истощенных людей вербовались легионы шпионов и диверсантов, пропагандистов и провокаторов. Многие из них шли на сотрудничество с немцами с одной целью: выжить и, при первой возможности, сдавались органам государственной безопасности (таковых было более трети агентов). В первые годы войны немцы делали ставку на массовость заброски агентуры (руководство абвера полагало что деятельность агентуры успешна, если удавалось осуществить хотя бы 20-30% акций), но в 1943-м тактика вербовок изменилась: предпочтение отдавали не просто военнопленным, согласившимся сотрудничать с врагом, а на бывших карателей, на тех, у кого были конфликты с советской властью… - эти уж точно не пойдут сдаваться.

Отличительные приметы немецкой агентуры

Отличительные приметы немецкой агентуры

- Когда речь заходит о ловле шпионов, то сразу вспоминается книга «Момент истины. В августе 1944-го»…

- Потому, что это лучшая книга про «Смерш». Владимир Богомолов не только впервые рассказал о розыскниках военной контрразведки, но и обрисовал их деятельность настолько реалистично, что книга воспринимается как документальная.

Немецкий агент - объект оперативной разработки «Чужой» на Бауманской площади г. Москвы. 1944 г.

В нашем альбоме тоже есть пример чрезвычайного розыска «Смерш». Его ходом заинтересовался сам Сталин – редкий случай в истории контрразведки. Представьте, май 1943 года - канун битвы на Курском выступе. Абвер ведет активную разведку на этом направлении. Радиоперехватом зафиксировано, что в районе Воронежа действует радиостанция немецкой разведки. Дешифровка радиограмм показала, что агент по кличке «Григорьев» передавал сведения о наших танковых частях, о движении воинских эшелонов... Вскрытая противником подготовка Красной Армии к наступлению, скорее всего, означала бы неизбежный крах операции или, как минимум, очень высокие потери.

На розыск агента были брошены силы УКР «СМЕРШ» Воронежского и Степного фронтов, Воронежского управления НКО СССР. В прифронтовой полосе развернули 24 оперативные розыскные группы, сформированные из числа наиболее опытных и подготовленных оперативников, собранных почти со всех фронтов. Неделю они прочесывали участки железнодорожных путей, лесные массивы, станции, населенные пункты, проверили сотни людей - все безуспешно.

Фотографии агентов абвергруппы-102

Сложилась критическая ситуация… И все же смершевцам удалось обнаружить и обезвредить врага. Публикуемые в книге документы рассказывают как это произошло.

Надо отметить, что Курская битва стала и первым боевым крещением ГУКР «Смерш», и проверкой организации на прочность. Благодаря эффективной работе его органов упреждающий артиллерийский удар советских войск 5 июля 1943 года стал для вермахта полной неожиданностью.

Военный патруль у Белорусского вокзала в Москве. 1943 г. Фото: А. Гаранин

- Во многих публикациях рассказывается как из-за пресловутой скрепки из нержавейки «засвечивались» вражеские агенты. А как еще можно было отличить врага?

- Действительно, советские военные удостоверения, партбилеты были с железными скрепками, и те оставляли ржавый след от влаги, что сразу позволяло выявить немецкую подделку. Кстати, этот ляп подметили в ОКР «Смерш» 48-й армии 1-го Белорусского фронта. И не только его. Шелковая нить в обложке документа, глянцевость фотографии, уменьшенный размер печати и множество других. Мы публикуем этот документ целиком. Интересна и инструкция Юго-Западного фронта по выявлению агентов разведшколы «Орион». Вот краткий перечень из нее: «под шинелью ватные телогрейки, а не меховые безрукавки как у наших командиров, нижние рубашки, пошитые из советской бязи, имеют разрезы по бокам - на рубахах наших военнослужащих таких разрезов не существует, шерстяные носки имеют поперечную белую или розовую полоску – в нашей армии таких не выдают»…

Ориентировка на розыск старшины диверсионной школы. 1943 г.

Ориентировка на розыск старшины диверсионной школы. 1943 г.

Но бывает и экипировка у агента соответствующая, и удостоверения подлинные… Тут уже успех дела решало искусство оперработника и знание психологии: поведение человека при встрече, странные привычки, жестикуляция, специфические навыки…

Захват смершевцами парашютистов-диверсантов в ходе радиоигры «Янус». 1944 г.

Сопроводительная записка В.Н. Меркулова И.В. Сталину к проектам постановлений ЦК ВКП(б) о создании НКГБ СССР и органов «Смеринш». 14 апреля 1943 г. По предложению Сталина название «Смеринш» («Смерть иностранным шпионам») было изменено на «Смерш»

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