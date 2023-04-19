Дмитрия Диброва заменили в телеигре «Кто хочет стать миллионером»: в кастинге на роль ведущего участвуют Лариса Гузеева, Пелагея и Юлианна Караулова

Дмитрий Диброва заменили в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» другой звездой. Фото: СОЦСЕТИ

На Первом канале скоро премьера телепроекта «Кто хочет стать миллионером?» в обновленном формате. Интеллектуальная телеигра «Кто хочет стать миллионером?» не выходит с июня 2022 года. Возращение в эфир состоится 29 апреля 2023 года. Перезагрузку шоу сделали основательную. Естественно, что начали с главного лица – ведущего. Сайт KP.RU первым сообщил, что Дмитрия Диброва решили заменить в роли ведущего проекта «Кто хочет стать миллионером?».

Певица Юлианна Караулова также отснялась в пилотных выпусках обновленного шоу «Кто хочет стать миллионером?». Фото: СОЦСЕТИ

Также мы рассказали, что, скорее всего, вести телепроект будет певица Юлианна Караулова. Теперь нам стали известны подробности кастинга на роль нового ведущего телепроекта «Кто хочет стать миллионером?». Он проходит в обстановке строгой секретности – звездам, которых рассматривают в качестве кандидатов, запрещено рассказывать об этом: потому знаменитости отрицают даже сам факт кастинга.

Лариса Гузеева на гриме. Фото: Личный архив

Как рассказал источник KP.RU, на съемочной площадке: «Лариса Гузеева приезжала на съемки обновленного «миллионера» ночью после того, как закончила снимать свой «Подкаст.Лаб» для Первого канала. Гузеева может появиться в обновленном шоу не обязательно как ведущая. Ларису Андреевну зрители могут увидеть в одном из новых конкурсов проекта или в новой фирменной подсказке участникам».

Телеведущий Александр Гордон — один из кандидатов на замену Диброву. Фото — кадр программы «Кто хочет стать миллионером?»

Когда рассматривают несколько звезд на одно место ведущего, то снимают с каждым «пилотный выпуск». Теленачальство отсматривает их и утверждает наиболее подходящую формату кандидатуру. Звездный участник съемок сообщил KP.RU: «Помимо Юлианны Карауловой в кастинге участвует певица Пелагея. Также рассматриваются кандидатуры телеведущего Александра Гордона и актера Леонида Ярмольника».

Кандидатуру Леонида Ярмольника тоже рассматривают. Фото — кадр программы «Кто хочет стать миллионером?»

По информации KP.RU из звездного закулисья: выбрали в итоге 34-летнюю Юлианну Караулову – так это или нет, можно будет узнать вечером 29 апреля. Кстати, Караулова была соведущей шоу «Русский ниндзя» на Первом. Юлианна - последняя участница «Кто хочет стать миллионером?», кто выиграл главный приз три миллиона рублей - в 2017 году на пару с телеведущим Тимуром Соловьевым.

У Пелагеи имеется опыт телевизионной работы. Фото: СОЦСЕТИ

Проект «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров вел с 1999 по 2001 годы, и с 2008 по 2022 годы. Шоу шло более чем в ста странах мира – его снимают по международному телеформату. У российской стороны был контракт с международной компанией (подразделением Sony Pictures Television International), по которому права на производство телешоу «Кто хочет стать миллионером?» в нашей стране принадлежат Первому каналу. Говорят, что правообладатель франшизы аннулировал договоренности, потому формат меняют, но суть программы остается прежней. Естественно, что обновление начали с ведущего, с которым ассоциировался прежний формат.