"Мне доделать или взяться за новую?": три вопроса, которые не дадут начальнику завалить вас работой

Если вы знаете, что вам сложно отказывать людям, которых считаете для себя авторитетами, тренируйте свой навык говорить «нет» Фото: Shutterstock

Ученые доказали старую истину: кто везет — на том и едут. Начальники предпочитают сваливать всю работу на самых лучших сотрудников и, по сути, двигать свое предприятие за их счет. А что работают они, что называется, за себя и за того парня. Так что можно обойтись без пресловутого «того парня» и сэкономить на зарплате. Как противостоять такому манипулятивному и эксплуатационному стилю поведения руководителя, нам рассказала психолог, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Крушельницкая.

«Мы же одна семья»

К манипуляциям часто прибегают начальники определенного типа. Они, как самые лучшие артисты, умеют примерить на себя разные роли, и особенно, роль «папочки» или «мамочки».

Такие руководители всегда спросят, и как себя чувствует ваша бабушка, и как дела в школе у ребенка. Но это они так «мягко стелят». За этим последует переход к тому, что отдел срочно нужно спасать, а значит, никто, кроме вас не сможет выполнить сверхурочную работу. Ну как отказать боссу, он же такой внимательный, мы все тут одна семья! Есть соблазн поддаться на манипуляцию, но вот тут то мы и можем вспомнить Антона Чехова и его призыв выдавливать из себя раба по капле.

1. Взять паузу, сразу не отвечать, сделать несколько полных циклов дыхания и прояснить ситуацию. Например, так: «Иван Иванович, вы мне ранее поручили вот эту работу. Мне ее доделать или переключиться на новую?».

2. Поставить вопрос о том, будет ли оплачиваться дополнительная работа и как именно.

3. Если ответ будет, что нет возможности компенсировать затраченные вами силы и время, продолжите выяснять, какие другие способы возможны: будут ли за это отгулы или что-то еще.

Бывает, что начальник мог просто забыть про предыдущие задания. Тут важно подчеркнуть рамки рабочих отношений и вернуть руководителю ответственность за то, чтобы расставить приоритеты по делам в рабочее время.

Это сладкое слово «нет»

Если вы знаете, что вам сложно отказывать людям, которых считаете для себя авторитетами, тренируйте свой навык говорить «нет». Делать это можно с друзьями, например, или с членами семьи.

В группе человек, которому нужно научиться говорить «нет» выкладывает на стол свои вещи. Например, очки, шарф, свою кружку, ключи и так далее. Другие участники упражнения под любым благовидным предлогом стараются у него этот предмет выпросить, играя роль такого «бедняжечки». «Дай мне свой шарфик, пожалуйста, у меня горло болит». «Дай мне свой телефон, мне надо маме позвонить, она же волнуется». «Дай мне свою кружку, мне нужно водички попить».

Ваша задача не поддаваться на эти уговоры, на все говорить «нет» и оставить все свои вещи при себе. Если в такой игровой ситуации у вас получится, то и на работе будет проще сказать «нет» своему боссу.