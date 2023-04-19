Если человеку остается до пенсии не более пяти лет и ни он, ни центры занятости на протяжении года не могут найти ему работу, то россиянин может отправиться на заслуженный отдых досрочно Фото: Артем КИЛЬКИН

Профсоюзы предложили Госдуме пораньше отправлять безработных предпенсионеров на пенсию. Согласно документу, если человеку остается до пенсии не более пяти лет и ни он, ни центры занятости на протяжении года не могут найти ему работу, то россиянин может отправиться на заслуженный отдых досрочно. Эту инициативу поддержали большинство россиян, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

74% опрошенных отмечают, что если пожилой человек остается без работы, то найти новую в предпенсионном возрасте практически невозможно. Но как же тогда дожить еще 2-3 года до пенсии? На какие деньги? Конечно, не нужно мелочиться и пора уже отправлять такого человека на заслуженный отдых, считают участники опроса.

«Если предпенсионер уже выработал свой стаж 25-30 лет на производстве, например, платил налоги, зачем его еще таскать по центрам занятости и пытаться куда-то пристраивать? Тем более это не так-то просто, работодателям в большинстве своем, пожилые не нужны», - говорит участница опроса.

«Конечно, нужно таких людей отправлять на пенсию, если им не нашлось работы, с учетом их состояния здоровья и прежней специальности», - соглашается другая.

Еще 6% считают, что оставлять людей без средств к существованию в предпенсионном возрасте неправильно, но и платить им полноценную пенсию раньше, чем другим, тоже не честно. В связи с этим респонденты предлагают в предпенсионном возрасте платить людям только минимальную пенсию, а уже по достижению пенсионного возраста назначать ту, которую они заработали.

Россияне считают правильным отправлять безработных предпенсионеров на пенсию досрочно

11% говорят, что отправлять пожилых людей на отдых раньше времени неправильно, лучше организовать большую социальную программу помощи в трудоустройстве. Если центры занятости не справляются со своими задачами, то, возможно, на государственном уровне надо позаботиться о людях предпенсионного возраста и дать возможность им найти себя в профессии.

Еще 3% россиян считают, что учиться никогда не поздно, и если пожилые люди не могут найти работу по профессии, то нужно организовать для них курсы по переобучению.

И только 2% опрошенных полностью довольны той ситуацией, которая есть сейчас, и уверены, что ничего менять для пожилых людей не нужно.

Оставшиеся 4% говорят, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,3 тысячи человек.