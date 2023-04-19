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Общество19 апреля 2023 15:15

Россияне считают правильным отправлять безработных предпенсионеров на пенсию досрочно

Если пожилой человек не может найти работу по профилю, пора назначать ему пенсию, считают респонденты
Кристина СОБОЛЕВА
Если человеку остается до пенсии не более пяти лет и ни он, ни центры занятости на протяжении года не могут найти ему работу, то россиянин может отправиться на заслуженный отдых досрочно

Если человеку остается до пенсии не более пяти лет и ни он, ни центры занятости на протяжении года не могут найти ему работу, то россиянин может отправиться на заслуженный отдых досрочно

Фото: Артем КИЛЬКИН

Профсоюзы предложили Госдуме пораньше отправлять безработных предпенсионеров на пенсию. Согласно документу, если человеку остается до пенсии не более пяти лет и ни он, ни центры занятости на протяжении года не могут найти ему работу, то россиянин может отправиться на заслуженный отдых досрочно. Эту инициативу поддержали большинство россиян, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

74% опрошенных отмечают, что если пожилой человек остается без работы, то найти новую в предпенсионном возрасте практически невозможно. Но как же тогда дожить еще 2-3 года до пенсии? На какие деньги? Конечно, не нужно мелочиться и пора уже отправлять такого человека на заслуженный отдых, считают участники опроса.

«Если предпенсионер уже выработал свой стаж 25-30 лет на производстве, например, платил налоги, зачем его еще таскать по центрам занятости и пытаться куда-то пристраивать? Тем более это не так-то просто, работодателям в большинстве своем, пожилые не нужны», - говорит участница опроса.

«Конечно, нужно таких людей отправлять на пенсию, если им не нашлось работы, с учетом их состояния здоровья и прежней специальности», - соглашается другая.

Еще 6% считают, что оставлять людей без средств к существованию в предпенсионном возрасте неправильно, но и платить им полноценную пенсию раньше, чем другим, тоже не честно. В связи с этим респонденты предлагают в предпенсионном возрасте платить людям только минимальную пенсию, а уже по достижению пенсионного возраста назначать ту, которую они заработали.

Россияне считают правильным отправлять безработных предпенсионеров на пенсию досрочно

Россияне считают правильным отправлять безработных предпенсионеров на пенсию досрочно

11% говорят, что отправлять пожилых людей на отдых раньше времени неправильно, лучше организовать большую социальную программу помощи в трудоустройстве. Если центры занятости не справляются со своими задачами, то, возможно, на государственном уровне надо позаботиться о людях предпенсионного возраста и дать возможность им найти себя в профессии.

Еще 3% россиян считают, что учиться никогда не поздно, и если пожилые люди не могут найти работу по профессии, то нужно организовать для них курсы по переобучению.

И только 2% опрошенных полностью довольны той ситуацией, которая есть сейчас, и уверены, что ничего менять для пожилых людей не нужно.

Оставшиеся 4% говорят, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,3 тысячи человек.

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