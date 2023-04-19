Украина перешла к шантажу нефтегазовых компаний: Первой жертвой назначили Shell

Украина потребовала у руководства британской нефтегазовой компании Shell передать ей более 1 млрд долларов Фото: REUTERS

Не отличавшийся высокими моральными принципами и имевший слабое понятие о нравственных ориентирах старик Паниковский, прикинувшись слепым, как все мы помним, требовал у подпольного миллионера Корейко: «Дай миллион!». Нынешние его украинские последователи такой мизерной суммой уже не удовлетворяются.

Как пишет издание Politico, Украина потребовала у руководства британской нефтегазовой компании Shell передать ей более 1 млрд долларов от продажи ее активов в России. С оговоркой, в том случае, если эта сделка состоится. То есть сделка еще не состоялась, но стервятник уже нацелился.

Издание получило доступ к письму генеральному директору Ваэлю Савану от 18 апреля, с которым к руководству компании обратился экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко. «Шелл» участвовала в нескольких проектах в России, из которых решила выйти после начала нашей Специальной военной операции.

- Если эта продажа будет завершена, это будет означать перевод более 1 миллиарда долларов наличными в России на счета Shell. Это были бы кровавые деньги в чистом виде, — написал Устенко в письме, предложив именно таким способом избавить деньги от «кровавости». А мог бы, наверное, и все деньги потребовать, если они такие «кровавые». Нет, ну что Киев кровь не смущает, это всем уже давно известно.

Умиляет наглость и аппетиты. По оценкам экспертов, сумма, которую в идеале могла бы получить компания «Шелл», оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. То есть Украина потребовала себе ни больше, ни меньше, а 20%. Если окинуть взором глубины истории, то даже татаро-монгольские баскаки забирали себе одну десятую доходов. Да католическая церковь забирала себе десятину. А вот украинцы всех их перещеголяли. Дай миллиард, а не то?

И вот даже интересно стало, а что не то. Что предпримет эта гонористая нищая побирушка с раздутым самомнением и запредельным чувством собственного величия? Ведь такой вопрос Украина поднимает уже не в первый раз.

Впервые Устенко заговорил о таком варианте взимания дани с нефтегазового сектора Запада еще в прошлом году. Он же озвучил идею о подаче исков к западным компаниям, которые продолжили закупать российскую нефть и работать в России. Когда и это не прошло, то в его голову пришла идея установить «потолок цен» на российскую нефть в 10-20 долларов за баррель. Самое интересное во всей этой эпопее с брызжущим идеями Устенко то обстоятельство, что после его заявлений цена на нефть немедленно подскакивала, что обеспечивало России дополнительные доходы. А совсем недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко выдвинул похожую идею, призвав крупнейшие западные нефтегазовые компании поделиться частью «дополнительной « прибыли, которую в Киеве уже подсчитали и определили ее объем в 200 млрд. долларов.

Почему эта тема стала такой актуальной, становится понятно, если вспомнить, что на весь 2024-й год в США на данный момент предусмотрено финансирование в размере пока что 6 млрд. долларов. И это жалкие крохи по сравнению с нынешним финансовым потоком. И тут любые источники за благо.

Совсем другое дело, что Украина к этим деньгам не имеет никакого отношения, сами эту нефть не добывали, не вложили в процесс ее добычи ни доллара, ни даже гривны, а ее чиновники сейчас лишь требуют миллиарды, апеллируя к своим страданиям. Дескать, высокие цены на нефть были обеспечены тем, что на территории Незалежной начался и по сию пору продолжается крупный военный конфликт. Но, ребятки, если идти по такой логике, то западная нефтянка должна «делиться» и с Россией (шутка), являющейся второй стороной в этом конфликте. И еще вопрос, кому должно достаться больше (еще одна шутка).

Жадные, наглые, бесцеремонные украинские власти выступают с самым натуральным шантажом западных компаний. Что, безусловно, не прибавляет им симпатий в их глазах. И, вполне возможно, отразится на финансовом состоянии Киева не в лучшую сторону.

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