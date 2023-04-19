Киев призвал Shell поделиться деньгами от потенциальной продажи активов в России Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Нефтегазовая компания Shell должна поделиться с Украиной деньгами, вырученными от возможной продажи своих активов в России, считает советник украинского президента Олег Устенко.

По информации Politico, помощник Владимира Зеленского направил письмо генеральному директору Shell Ваэлю Савану, в котором призвал компанию направить любую выручку от продажи или дивидендов в России на нужды Украины. По мнению Устенко, потенциальная продажа активов Shell в РФ принесет ей более миллиарда долларов.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин разрешил дочке «Газпром нефти» выкупить долю в 50%, принадлежащую Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development.

В конце 2022 глава государства подписал указ, в котором убрал срок продажи доли Shell в проекте «Сахалин-2». Ранее в документе было прописано, что российским властям необходимо оценить и продать долю за четыре месяца, начиная с даты принятия решения об отказе ее передачи.