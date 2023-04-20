Рыдающая о безденежье блогерша Лерчек заработала 2,6 миллиарда

Блогеры Артём и Валерия Чекалины на церемонии вручения музыкальной премии, май 2022 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Над историей Валерии Чекалиной, она же блогерша Лерчек, как пишут в Сети, впору "рыдать всей маршруткой": с прошлого месяца по решению суда она не появляется в соцсетях и не может зарабатывать на подписчиках - буквально детей нечем кормить, как уверяла сама фигурантка уголовного дела. Однако накануне суд вновь отказал Лерчеку в пользовании Интернетом, оставив многомиллионную армию последователей без мельтешащих сторис своего кумира.

Кроме того, 19 апреля суд наложил арест на банковские счета Валерии и ее мужа Артема Чекалина. Оказалось, ущерб, причиненный государству (пару обвиняют в двух уголовных преступлениях - отмывании денег на сумму более 130 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей), супруги-блогеры так и не возместили. Похоже, их защита не согласна с такими цифрами и собирается их оспорить.

Между тем, как выяснил сайт KP.RU, еще несколько месяцев назад Лерчек зарабатывала огромные суммы. Так, ее компания "Би Фит", через которую блогерша торговала своими марафонами стройности, отчиталась о доходах за 2022 год. Оказалось, фирма заработала 2,6 млрд (!) рублей при задекларированной прибыли в 255 миллионов. Почему такая большая разница между выручкой и чистой прибылью, хотя инфобизнес не предполагает существенных затрат, и на какие расходы были потрачены более 2 млрд, - вопрос открытый. Не исключено, что такая бухгалтерия может заинтересовать проверяющие органы.

Тем временем, оскандалившаяся Лерчек может стать фигуранткой еще одного уголовного дела - теперь уже о мошенничестве.

- В столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий обвиняемых лиц, которым будет дана надлежащая оценка, - заявили в Следственном комитете.

Очевидно, что речь идет о самых популярных продуктах от Лерчека - её марафонах, участники которых жаловались на подтасовку при розыгрыше призов, и акции "Колесо фортуны". Последнее представляет собой "беспроигрышную" лотерею, в которой за покупки косметики от собственного бренда Чекалиной покупателям обещали золотые горы - айфоны, автомобили и многое другое. Однако многие жаловались, что так и не получили желанных подарков.

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