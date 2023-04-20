Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию

Больше всего в Германию приезжают из Сирии, Румынии, Польши и Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии становится все меньше чистокровных немцев. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в прошлом году 20,2 миллиона человек, проживающих в стране (а это 24,3% от всего населения) были потомками иммигрантов первой волны, приехавших в 60-70 годы минувшего века и теми, кто прибыл в Германию относительно недавно.

Эксперты ведомства отметили, что по сравнению с предыдущим годом число людей с миграционным прошлым выросло на 6,5% или на 1,2 миллиона человек. Больше всего в Германию приезжают из Сирии, Румынии, Польши и Украины. Кстати, украинцев из общей массы мигрантов уже 5%.

В конце марта возмущенные количеством беженцев немцы вышли на протесты из-за дефицита жилья, которое отдают "гостям", и повысившихся угроз безопасности. Однако власти никак не отреагировали на недовольство населения. Более того, канцлер Олаф Шольц заявил о потребности страны в иностранной рабочей силе. Он отметил, что власти ждут работников, которые готовы «засучить рукава» и помочь Германии «остаться конкурентоспособной промышленной страной». Шольц напомнил, что в ФРГ готовится реформа миграционного законодательства. В частности, будет упрощена процедура получения гражданства для тех, кто прожил в стране несколько лет и исправно платил налоги.