Шольц заявил о потребности ФРГ в квалифицированной иностранной рабочей силе

Шольц пригласил в Германию квалифицированных специалистов. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил в страну квалифицированных инженеров, механиков и машиностроителей. По словам Шольца, Германии нужна рабочая сила, в том числе иностранная. Об этом он заявил в среду 18 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Шольц уточнил, что речь идет именно о квалифицированных работниках.

«Если мы хотим оставаться конкурентоспособной промышленной страной, то там нужны квалифицированные инженеры, механики и машиностроители. Кто хочет с нами закатать рукава, тому в Германии рады. Таков наш посыл», - цитирует канцлера ТАСС.

Шольц напомнил, что Германия готовится к реформе миграционного законодательства, в частности, будет упрощена процедура получения гражданства для тех, кто прожил в ФРГ несколько лет и платил налоги.

Тем временем министр юстиции немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес заявила, что украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию».

Напомним, в 2015 году немецкий экономист Зинн заявил, что течение следующих двух десятков лет Федеративной Республике необходимо принять до 32 миллионов иммигрантов, в противном случае пенсионная система страны будет парализована.