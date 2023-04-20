Большинство россиян уверены, что для обучения новых поколений придется изменить систему образования

Психологи предупреждают, что эти малыши уже будут жить в двух мирах: реальном и виртуальном Фото: Shutterstock

Прямо сейчас рождаются дети нового поколения «W» (дети 2020-х). Психологи предупреждают, что эти малыши уже будут жить в двух мирах: реальном и виртуальном, не различая их. Из-за технологий дети будут неспособны на чем-то концентрироваться дольше пяти минут и станут менее креативными, хотя разбираться в технологиях начнут с младенчества. Для таких детей потребуется новый подход, постараться придется и родителям, и школе. Так, большинство россиян считают, что для обучения новых поколений придется и вовсе изменить систему образования. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 37% опрошенных считают, для современных детей, а уж тем более для будущих поколений нужно вводить больше творческих уроков, давать больше творческих заданий, чтобы молодежь как раз развивала креативность, а если и использовала технологии, то только в дополнение.

Еще 24% респондентов уверены, что в школах потребуется ввести больше интерактивных занятий, где дети будут вовлечены в обучение, где на уроках будет больше практики, а не теории, где можно будет дискутировать, учиться рассуждать и высказывать свою точку зрения.

Каждый пятый опрошенный считает, что в школах со временем придется ввести практики внимательности, поскольку дети действительно теряют способность концентрироваться, их внимание становится более рассеянным, что негативно сказывается на обучении.

18% считают, что полезным будет использовать для обучения игры, так задачи не будут казаться скучными, а материал начнет усваиваться быстрее и легче.

По 15% опрошенных проголосовали за использование гаджетов и использование технологий виртуальной реальности в учебном процессе. А еще 5% считают, что нужно будет сократить уроки с 45 минут, к примеру, до 20, и тогда благодаря частым перерывам дети начнут лучше вникать в материал, и не будут уставать от занятий.

Еще 5% заявили, что для обучения давно пора начать привлекать блогеров и лидеров мнений чтобы у детей в соцсетях были не только видео с приколами, но и с полезной информацией.

Однако остальная часть россиян оказалась куда более консервативной. Так, 15% опрошенных заявили, что не общество должно подстраиваться под запросы и потребности новых поколений, а дети должны вписываться в сложившуюся систему Более того, еще 26% заявили, что вообще не верят в теорию разных поколений и считают, что дети во все времена были, есть и будут одинаковыми. А чтобы указанные различия в них не развивались, нужно просто ограничить всем доступ к гаджетам до определенного возраста.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.

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