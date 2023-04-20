Производитель «Пемолюкса», «Персила» и клея «Момент» уходит из России: что будет с популярными брендами

Российский бизнес Henkel — это, главным образом, 11 заводов, действующих в разных регионах России Фото: EAST NEWS

Намерение покинуть российский рынок немецкий производитель бытовой химии Henkel изъявил еще год назад — в апреле 2022 года. Поэтому сообщение компании о том, что соглашение о продаже российского бизнеса Henkel консорциуму местных финансовых инвесторов, наконец, подписано, не стало большой неожиданностью.

Российский бизнес Henkel — это, главным образом, 11 заводов, действующих в разных регионах России: в Перми, Ставропольском крае, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской, Челябинской, Московском областях. Как сообщает компания, теперь этими активами будет владеть консорциум, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. «Все приобретатели имеют установленные и давние деловые отношения в западных странах и не подлежат санкциям ЕС или США», - заверяет производитель. Сумма сделки составила 54 млрд рублей, то есть примерно 600 млн евро.

Но главный для россиян вопрос — что теперь будет с продукцией Henkel, к которой многие из нас уже привыкли. Компания работает в России с 1991 года, и в ее арсенале десятки наименований: моющие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемолюкс», Vernel, Schwarzkopf, Syoss, Fa, клей «Момент», популярные строительные смеси Ceresit и многие другие ставшие уже привычными бренды.

Здесь мы, похоже, можем выдохнуть: сообщается, что новые владельцы смогут продолжать выпуск продукции под привычными брендами. А вот Henkel явно было, что терять в России. Выручка российского подразделения в 2021 году достигла 95,14 млрд рублей (+13,1% к предыдущему году), чистая прибыль – 7,48 млрд рублей. Однако соглашение включает возможность обратного выкупа заводов — так что руководство концерна все же надеется вернуться в Россию.

КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сергей Быковских, генеральный директор LAB Industries (это официальное название подразделения Henkel в России):

- С новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития, и мы намерены вместе продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка. Как и прежде, доверие партнеров и миллионов российских потребителей остается для нас неизменным приоритетом. Благодаря нашей профессиональной команде, высоким стандартам управления бизнесом, глубинному пониманию рынка, а также полностью локализованному производству, мы намерены сохранить и преумножить результаты компании. Особое внимание мы уделим сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах. С переходом собственности к консорциуму инвесторов перед нами открываются дополнительные перспективы для развития бизнеса.

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