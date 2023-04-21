От беглянки Пугачевой публично открестились

Поклонники Аллы Пугачевой вторые сутки обсуждают исчезновение портрета кумира из фойе концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева долгое время оставалась одной из главных певиц России. Более того, ее назвали настоящим достоянием. Мог ли кто-то представить год назад, что артистка буквально сбежит из страны, которая ее прославила. Теперь вокалистка живет в Израиле. Меж тем в Санкт-Петербурге из фойе концертного зала "Октябрьский" убрали портрет Примадонны.

Поклонники Аллы Пугачевой вторые сутки обсуждают исчезновение портрета кумира из фойе концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Он провисел на стене около 40 лет. Теперь же его убрали. То есть публично открестились от звезды эстрады.

Алла Борисовна не раз выходила на сцену БКЗ. С 1978 по 2008 годы она дала там более 20 концертов. Певица отмечала, что считает этот концертный зал одним из своих самых любимых.

Пугачева пока никак не прокомментировала такой плевок в свою сторону. Вероятно, ей просто не до этого. Она полностью погружена в семейные заботы. Дети Примадонны ходят в одну из самых дорогих школ в Израиле. Каждое утро певица провожает отпрысков.

Обучение наследников обходится пенсионерке в кругленькую сумму. Ей приходится платить чуть больше трех миллионов рублей.

В учебном заведении получают образование отпрыски чиновников и богачей. По окончании школы наследники смогут поступить в лучшие университеты мира, включая вузы Великобритании и США.