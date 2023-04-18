Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой показал свою убогую квартиру в США

Внук Аллы Пугачевой несколько месяцев назад эмигрировал в США Фото: Соцсети

Внук Аллы Пугачевой впервые показал свою квартиру в США. Никита Пресняков и его жена Алена Краснова вынуждены ютиться в небольшой городской квартире в высотке.

Внук Аллы Пугачевой несколько месяцев назад эмигрировал в США. Никита Пресняков с женой поселились в Майами. Квартиру ему несколько лет назад подарила знаменитая бабушка. Скромное жилище состоит из гостиной, совмещенной с кухней, половину которой занимает большой диван и телевизор.

Стоит отметить, что в Москве Никита и Алена жили в роскошном особняке в имперском стиле на берегу реки. Ели молодые из серебряных тарелок, спали на расписанных позолотой кроватях. Теперь от былой роскоши не осталось и следа. А Пресняков спешно пытается продать дом бабушки за три миллиона долларов.

Возможно, так он сможет купить жилье в США получше того, что сейчас. По сравнению с коттеджем на родине Никиты его нынешние апартаменты можно смело назвать дырой.

Судя по всему, жизнь за океаном стоит дорого. А денег у семьи с каждым днем все меньше.

К слову, наследник аж двух музыкальных династий прожил в США несколько лет. После окончания учебы в Нью-Йорке Никита работал в баре за копейки, после чего вернулся в Москву.

Однако год назад старший внук Примадонны тайно сбежал из России. Он перебрался за бугор на своих двоих, после чего отправился в Америку. С недавних пор Никита снимает клипы для местных артистов. По всей видимости, нынешняя работа не позволяет ему и жене поддерживать привычный уровень жизни.