Александр Коц из сердца битвы за Артемовск: Сломлен важный оборонительный рубеж ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» в центре Бахмута, за западные районы которого продолжаются бои. Фото: Александр КОЦ

- Парни, а вы в курсе, что Артемовск уже в котле? – сообщаю бойцам ЧВК «Вагнер» свежие новости после утреннего кофе в подземной «располаге» под Артемовском (старое название Бахмут).

Всю ночь штурмовики рубились в районе западных девятиэтажек, отбивая высотки у противника – радиоэфир был наполнен четкими докладами и командами. Но об окружении города в них не было ничего.

- А мужики-то не знают, - вспоминает кто-то старую рекламу.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил: «Музыканты» вышли к дороге Артемовск - Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

Но это не совсем так. Бои за удержание трассы, идущей из Бахмута через Хромово продолжаются. У противника остается еще один логистический ручеек через населенный пункт Красное. А также полевые дороги, по которым, впрочем, сейчас может передвигаться только гусеничная техника. В ДНР снова зарядили дожди и колесные машины вязнут в глине. При этом, конечно, все эти пути снабжения простреливаются и нашей артиллерией, и противотанковыми средствами.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Основные бои сейчас разворачиваются в западной части города. За последние дни штурмовикам ЧВК «Вагнер» удалось преодолеть очередной психологический оборонительный рубеж ВСУ, который шел через Бахмут по железной дороге. Наши подразделения взял ж/д вокзал и продвинулись дальше, отбив высокоэтажные жилые дома, за которыми идет частный сектор. При этом с севера и юга Артемовск блокирован подразделениями российских десантников, которые купируют угрозу ударов по городу с флангов.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

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