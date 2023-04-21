Российские бойцы взяли в котел ВСУ в Артемовске

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Такое заявление он сделал в пятницу, 21 апреля, в беседе с ТАСС.

«Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск - Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ», - сказал советник.

Он уточнил, что под контроль российских войск «взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

«Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», - заявил Гагин.

Напомним, российские военнослужащие продолжают постепенно освобождать Артемовск. Так, 19 апреля министерство обороны РФ проинформировало, что за сутки удалось освободить три квартала в разных частях города. Кроме того, подразделения ВДВ России заблокировали Артемовск с северной и южной окраин.

Как ранее писал сайт KP.RU, жители Артемовска рассказали, что украинские солдаты, покидая город, специально закидали гранатами мирных людей, которые прятались в подвале одного из жилых домов.