Защита от западной слежки: зачем губернатор Антон Алиханов перешел на российский смартфон с "Авророй"

Губернатор Калининградский области Алиханов объяснил переход на российский смартфон с системой "Аврора" тестированием устройства Фото: Личный архив

…- Антон Андреевич, добрый день!

- Да, Саша, здравствуйте.

- Нас очень заинтересовали фотографии с коробками, которые вы выложили в соцсеть. И там - логотип российской фирмы, производящей, в том числе, и смартфоны. И мы вместе с моим коллегой, Мишей Неберой, внимательно все это вчера поизучали… Вы, правда, что ли, решили перейти на российский смартфон, дорогой Антон Андреевич?

- Ну, вот к этой миграции, я думаю, мы все, так или иначе, придем, вопрос только в функциональности системы и разнообразии продуктов.

Ну, сейчас на самом деле у меня…

Назовем это время бета-теста, бета-тестирование у меня.

Если есть какие-то другие российские производители, то тоже с удовольствием я или моя команда потестируем, пользовательский опыт наработаем.

Так что, готовы к тому, чтобы тестировать российские продукты.

- На фото две коробки, одна побольше, другая поменьше. У вас теперь два устройства, да?

- Планшет и смартфон.

- Эти устройства делают в Калининградской области или какие-то компоненты для них у вас там производят?

- Да, у нас производят их в регионе.

Компонентов, к сожалению, в большинстве своем, в России нет.

Но, знаете, как без первых запусков ракет не было бы и целой космической отрасли у нас в стране.

Вот также и без разработки, конструирования, без сборки, без пайки не появятся и изделия собственной компонентной базы.

Если космическую риторику продолжать, начинаем с этого - «Поехали». А дальше будем базу компонентную тоже наращивать.

- На каких предприятиях у вас выпускается все это, можно говорить или это секрет?

- Я вам могу сказать, но лучше не печатать.

- Тогда лучше не говорите.

- Но догадаться, на самом деле, несложно.

У нас такое крупное предприятие, которое занято производством радиоэлектроники. Оно одно такое известное на всю страну.

- А этот смартфон, он на российской операционной системе или на андроиде?

- Нет, он на «Авроре».

- О, ещё один наш символ?!

- Это операционная система «Аврора».

Для меня это такая новинка, я никогда на ней не работал, но пока все вроде получается.

- Скажите, вы теперь будете лучше защищены от слежки недружественных стран?

- Сто процентов!

Собственно, защита точно выше, чем когда работаешь на iOS или андроиде.

Своя операционка – как раз то, что дает этот уровень защиты, он гораздо более качественный.

- Ну, и на душе спокойнее стало.

- Я вообще не особо волнующийся, переживающий…

- Ну, я бы так не сказал.

- (смеётся) Да нет, я шучу. Конечно, когда ты понимаешь, что это наша разработка, различных методов слежки меньше со стороны всяких «доброжелательных» государств. Да, это, разумеется, преимущество.

- Я еще хочу один совет вам дать. Вы знаете, что среди моих героев много больших начальников…

- Да.

- И у них, практически, у всех кнопочные телефоны. Туда ни ссылку никакую не пошлешь…

- Конечно.

- Я говорю: «Почему?» - «Так проще жить, не подслушают, не запеленгуют».

А вы на кнопочный не собираетесь переходить?

- Вы знаете, Александр, конечно, мысли такие были. Но, честно скажу, сам веду соцсети, общаюсь с народом ВКонтакте, в директ отвечаю, под сотню, а иногда и больше сообщений в день.

Поэтому, куда сейчас мигрировать обратно на кнопочный?

Есть же у нас, вот они, собственно, у меня в руках, эти наши разработки, своя операционка.

Я уж не говорю про огромное количество ребят наших, которые пишут программное обеспечение, приложения.

У нашей страны все есть для того, чтобы создать свой независимый, скажем так, сектор телекоммуникаций. Понятно, это сложно, там много всяких ограничений поначалу существует…

Но - не бывает пути без первого шага.

Но мы уже давно эти первые шаги сделали, в России есть много интересных наработок, разработок.

Но, конечно, так называемый хард, «железо», компонентная база - обязательно тоже должны производиться в России.

Кто-то может качать головой, но хочешь, не хочешь, есть такое слово – надо.

И это - одна из составляющих суверенитета, без которого, собственно говоря, быть страной, народом, который принимает решение самостоятельно…

И - не находится постоянно под враждебным колпаком, как мы видим из всяких расследований и утечек у ЦРУ или еще каких-то спецслужб.

Короче, надо идти в сторону этой независимости, иначе таких уязвимостей не избежать.

- Вы сказали о соцсетях, в частности, о ВКонтакте. Там настоящий Алиханов или помощники его?

- У меня есть один человек, зовут его Артем, он всегда представляется в директе, если отвечает, он мне помогает, конечно.

Потому что, очень много иногда писем, и Артём мне периодически помогает с этим разбираться.

Но я, конечно, и сам смотрю, и сам отвечаю, и поручения даю. В комментарийке - только я, то есть комментариями занимаюсь сам.

- Я вижу, лайкаю, а вы меня лайкаете.

- Конечно.

- А супруга губернатора тоже перешла на новую технику?

- Нет пока. Она пока еще на айфоне.

Она раньше не была поклонницей айфона, на андроиде работала, потом перешла.

Но, думаю, что вот сейчас бета-версию я оттестирую, к концу лета уже будет альфа, наверное. Все решения и по операционке, и по программному обеспечению, которое мне нужно, будут сделаны. И я уже буду настаивать на переходе всего семейства на наши российские смартфоны.

Фото: Личный архив

- У вас кто-то из сыновей уже имеет мобильник?

- Нет. У меня старший пользуется, но только дома, музыку послушать, еще что-то такое.

Я очень скептичен относительно того, чтобы у детей были смартфоны. Я противник этого, стараюсь, чтобы дети как можно позже брали гаджеты в свои руки, чтобы они у них были.

Мне кажется, очень важно детям сначала, все-таки, привить любовь к чтению (речь об обычных, а не электронных книгах. - А.Г.).

И чтобы, особенно в этом возрасте они занимались общением - живым, социализацией, и эти навыки развивали.

Смартфон – вещь простая, ему можно научиться и в 18, и в 60, и в 80, если хотите. Поэтому, не вижу смысла, чтобы дети рано начинали.

- А как ваша мама, моя знакомая?

- Она сейчас в гостях как раз у нас.

- Привет ей передайте от меня.

- Обязательно.

- А у нее какая техника?

- Я не знаю. Как-то я не обращал внимания. Но что-то на андроиде, по-моему, не айфон. Не скажу, какая модель.

- Мамочку тоже проконтролируете?

- Конечно, переведем всех.

- А жалко было отказываться от предыдущего смартфона?

- Нет, я очень быстро как-то… Думал, что будет какая-то ломка… Но - нет, день где-то был дискомфорт, а потом быстро перешел.

- А вы его выкинули куда-то?

- Нет, лежит сиротливо, смотрит на меня.

- А какая, конкретно, модель у вашего смартфона?

- Я, честно говоря, характеристики не скажу, да и, наверное, не надо, это уже реклама.

Меня устраивает пока, в принципе, функционально - всё окей.

Я жду некоторых технологических решений именно по программному обеспечению, уже по приложениям.

Сейчас некоторые вещи уже сделали (производители), но, надеюсь, в ближайшее время увидим такой серьезный скачок в плане программного обеспечения. И тогда буду хвалить, может быть (или не буду хвалить), посмотрим, как получится у них.

- А защита есть в вашем телефоне?

- Да. Он такой противоударный, против пыли, против воды, в таком корпусе интересном.

- Вы уже пробовали, испытывали?

- Нет, я пока еще им не бросался в стену, но он выглядит вполне себе, такой корпус у него интересный.

- Но в деле вы уже попробовали?

- Да, звоню, пишу.

- А зарядку как он держит?

- Ну, не знаю, мне сказали, что будет держать сутки, но я пока еще разрядить не успел.

- Сколько дней он у вас уже?

- Да вот, собственно говоря, вчера встречались с коллегами, которые занимаются производством, они показывали, рассказывали о своих планах и попросили поучаствовать в тестировании.

- То есть, если, допустим, ваш биограф из «Комсомольской правды» Александр Гамов захочет присоединиться, вы тоже поможете как-то обеспечить?

- Я думаю, да.

Они обещают, что у них будет существенное расширение функционала к лету. Может быть, на Питерском форуме, если будете, с удовольствием поделимся.

- А вообще кто лучше снимает (честно только), российский смартфон или Витя Гусейнов, наш любимый фотограф и мой друг?

- Я думаю, что здесь ответ очевиден – Витя на российский смартфон.

- Вы этот мобильник сами купили или вам подарили?

- Нет, это не подарок, это передача для бета-тестирования. Потестируем, вернем потом.

А там уже, надеюсь, в магазинах увидим.

Пока его, я так понимаю, в магазинах увидеть нельзя, но это уже вопрос к производителям.

Я, честно говоря, не уточнил у них вчера, когда они собираются это всё выбрасывать на рынок. Надеюсь, что в этом году уже в широкой продаже сможем нашу новинку увидеть.

- Можете селфи с него прислать и с ним тоже сняться? И чтобы вы улыбались.

- Я думаю, что у нас будет с вами еще случай…Будем дозировать инфоповоды тогда, Александр Петрович.

- Ну, а чем я буду иллюстрировать?

- Я могу сфотографировать и вам прислать, если хотите.

- Его с губернатором. Ладно?

- Хорошо. В течение дня сделаю.

- Почему в течение дня? Надо сейчас прямо.

- Сейчас? Ну, хорошо, ладно.

- Спасибо огромное вам! Обнимаю. Удачи!