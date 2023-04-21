Судя по соцсетям, с 2011 года Леонид Волков женат на красавице-модели Анастасии Плетневой

Когда в начале недели американская пресса запестрела жуткими заголовками о двойном убийстве в городке Медфорд под Бостоном, никто и подумать не мог, что обвиняемый с распространенной русской фамилией Волков окажется родным братом звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой. Но, похоже, это действительно так. Рассказываем, что известно о ситуации к 21 апреля 2023 года.

Во вторник, 18 апреля, арестант появился в суде в футболке с логотипом "Парк Юрского периода" (на этот факт репортеры почему-то обратили особое внимание), растерянным взглядом и наручниками за спиной. Выслушал прокурора, который заявил о возможности дополнительных обвинений, покивал головой и по решению суда отправился за решетку до 19 мая.

18 апреля, арестант появился в суде в футболке с логотипом "Парк Юрского периода

Брата актрисы обвиняют в двойном убийстве соотечественников - 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина, которых местная пресса окрестила гей-парой. Якобы они помогали Волкову снимать жильё, а когда у того закончились деньги, способствовали его выселению на улицу. Судя по камерам наблюдения, Леонид был последним, кто заходил в дом убитых 29 марта, и после этого две недели они числились пропавшими без вести, пока расчлененные тела не были обнаружены в контейнерах на одном из складов. Кроме того, за пару недель кто-то опустошил кредитки жертв, накупив, в том числе, дорогую электронику. По версии следствия, деньги убитых также присвоил брат актрисы. Впрочем, его адвокат настаивает, что в деле слишком много белых пятен...

Семья Волковых много путешествовала Фото: соцсети

Сама Екатерина Волкова о жуткой драме молчит, а в ее окружении о существовании родственника многие даже не подозревали. Чем занимался Леонид, пока жил в России, неизвестно, но в актерской тусовке он точно не состоял и рядом со знаменитой сестрой появлялся лишь на семейных фотографиях.

Кто такой Леонид Волков, брат актрисы из "Ворониных" Екатерины Волковой, которого обвинили в расчленении

Судя по соцсетям, с 2011 года Леонид Волков женат на красавице-модели Анастасии Плетневой, которой сейчас 31 год (ее мужу - 37). Пара воспитывает двоих детей - девятилетнего Сашу и семилетнюю Валерию: для обоих племяшек звезда "Ворониных" стала крёстной матерью. Семья Волковых много путешествовала: Таллин, Крым, Подмосковье... Судя по всему, в США они переехали не так давно: первое фото на берегу океана Леонид опубликовал в ноябре 2020 года, обращаясь к любимой жене.

Пара воспитывает двоих детей - девятилетнего Сашу и семилетнюю Валерию Фото: соцсети

- Спасибо за 9 прекрасных лет. Спасибо за двоих замечательных детей. Спасибо за то, кто мы и где мы. Ничего этого не было бы без тебя. Без твоей поддержки, веры и вдохновения. Ты моя муза, - написал брат актрисы.

Для обоих племяшек звезда "Ворониных" стала крёстной матерью Фото: Соцсети

В соцсетях "музы" - тоже сплошь признания в любви мужу и общие фотографии: семья Волковых производила впечатление крепкой и очень счастливой. Кстати, после новостей об убийстве свой профиль Анастасии пришлось закрыть: теперь для любопытных глаз доступна лишь надпись "Твой гид по Америке". Чем пара зарабатывала за океаном и испытывала ли финансовые трудности, которые могли толкнуть на преступление, остается только догадываться.

Фото: соцсети

Впрочем, знакомые Леонида уверены, что его арестовали ошибочно. Мол, добряк Волков в жизни бы ни на кого не поднял руки.

Фото: соцсети

- Эти новости... Не может такого быть. Он никогда бы не решал проблемы таким способом, это несвойственно для его воспитания и характера, - рассказала KP.RU одногруппница Волкова, с которой он учился по специальности "Финансы и кредит". - Да и конфликтов у него ни с кем не было. Даже если представить какую-то ссору, Леня бы отошёл, но не вступал в конфликт. Просто такой характер просто. За время учебы показал себя как хороший друг, спокойный, рассудительный. Душа компании - вокруг него формировались группы. У него не было никаких пристрастий, маркеров показной "взрослости" - он не курил, на различных тусовках не припомню, чтобы выпивал. В общем, всегда был надёжным, спокойным и уверенным в независимости от ситуации. А еще увлекался фотографией: носил собой огромный зеркальный фотоаппарат, и все наши вылазки, все события были "задокументированны" огромным количеством снимков. Леня добрый, безотказный. Мне даже кажется, некоторые иногда чрезмерно это использовали. У него просто отсутствует ген агрессивности...