На старт, внимание, в круиз! Речная навигация открылась уникальными круизами в Башкирию

Речная навигация открылась уникальными круизами в Башкирию. Фото: компания «ВодоходЪ».

Открытие круизной навигации речные путешественники ждут с нетерпением, ведь это отличная возможность беззаботно отдохнуть и получить массу новых впечатлений. Именно весной удачное время, чтобы запланировать самый интересный маршрут и выбрать лучшую каюту на любимом теплоходе. А выбор для любителей комфортабельного и насыщенного отдыха большой! На майские праздники теплоходы «ВодоходЪ» совершат 154 круиза из 11 городов России. В сезон компания предлагает свыше 1600 круизных маршрутов и туров по Волге, Каме, Дону, реке Белой, Енисею, Байкалу и Белому морю. Всего по России в 2023 году «ВодоходЪ» планирует обслужить 138 тыс. туристов, что на 14% больше, чем в 2022-м.

В КРАЙ МЕДА, КУМЫСА И КУРАЯ

Теплоходы «Мустай Карим» и «Александр Пушкин» отправились 28 апреля из Нижнего Новгорода в Уфу. Впервые в истории круизной отрасли речной лайнер нового поколения «Мустай Карим» придет в Башкирию — на Родину писателя, чье имя носит теплоход.

Более 300 человек на двух бортах за 11 дней круиза «Жемчужина Башкирии» посетят по маршруту Свияжск, Казань, Нижнекамск, Елабугу, Чебоксары. В Уфе теплоходы будут стоять 2 дня (2-3 мая) для того, чтобы у туристов была возможность поближе познакомиться с историей и культурой Республики Башкортостан. Гостей ждет тематическая программа на борту, увлекательные экскурсии и приятный бонус — премьера фильма «Помилование», по мотивам одноименного произведения башкирского писателя Мустая Карима.

Фото: компания «ВодоходЪ».

Уникальные круизы в Башкирию возможны только раз в сезон — в дни весеннего паводка, когда уровень воды в реке Белая позволяет пройти четырехпалубным судам до Уфы. Всего на майские праздники «ВодоходЪ» организовал 4 круиза в Уфу на теплоходах разного класса: «Мустай Карим» (класс «Водоход.Люкс»), «Александр Пушкин» (класс «Водоход.Премиум»), Константин Федин (класс «Водоход.Лайт»). В расписании компании круговые маршруты «Нижний Новгород-Уфа-Нижний Новгород» и «Казань-Уфа-Казань» удобно разделены на короткие туры разной продолжительности, например, «Нижний Новгород-Уфа» на 5 дней или «Казань-Нижнекамск-Уфа» на 4 дня.

БОЛЬШЕ ТЕПЛОХОДОВ И НОВЫХ СТОЯНОК

В навигацию 2023 года «ВодоходЪ» вывел в работу на 5 круизных судов больше, чем в 2022 году. В этом сезоне из 26-ти теплоходов будет работать 24 круизных судна и 1 скоростное судно на воздушной подушке «Бирюса» для экспедиционных туров по Байкалу.

На выбор туристов в предстоящем сезоне компания предлагает новые круизные стоянки: Завидово в Тверской области, Юрьевец в Ивановской области, Сарапул в Удмуртии, в Пермском крае город Березники и город Оса, Выборг в Ленинградской области.

На сегодняшний день флагманский теплоход компании «Мустай Карим» – единственное круизное судно, которое может дойти по Финскому заливу до Выборга, пройдя через исторический центр Санкт-Петербурга.

В навигацию 2023 на круизную линию «Санкт-Петербург — Москва» «ВодоходЪ» вывел теплоход премиум-класса «Николай Чернышевский». К круизу «Две столицы» на теплоходе «Николай Чернышевский» предлагается пакет дополнительных услуг в Санкт-Петербурге до и после круиза. В зависимости от выбранного пакета туристы получают дополнительные услуги: раннее заселение на борт теплохода, питание, экскурсии в Петергоф или Кронштадт.

Фото: компания «ВодоходЪ».

ПУТЕШЕСТВИЯ СО СМЫСЛОМ

В расписании круизов на новый сезон «ВодоходЪ» предлагает более 100 тематических круизов для взрослых и детей, ведь все больше туристов предпочитают путешествия "со смыслом" или в тематике своих увлечений.

На самом стильном теплоходе страны — «Мустай Карим» состоится 2 театральных круиза.

Программы с дегустациями вин, знакомство с лучшими винодельнями страны, лекции от профессионального сомелье — доступны в энокруизах «Академия вина с Simple».

С 12 по 30 мая любимый многими туристами теплоход «Сергей Кучкин» приглашает в увлекательное путешествие в компании звезд телевидения.

В культурологических круизах туристов ждет много открытий в области архитектуры, истории и литературы.

Совместить приятный отдых на воде с полезными знаниями по питанию и иммунитету будет возможно в круизах «Своё. Родное. Полезное» с нутрициологом Анной Макаровой или с биофизиком Анастасией Свешниковой.

Фото: компания «ВодоходЪ».

В оздоровительных круизах с международной компанией GMS (Global Medical System ClinicsandHospitals) туристы смогут получить индивидуальную консультацию эндокринолога, невролога, косметолога или психотерапевта, пройти физиотерапевтические или косметологические процедуры, принять участие в психотерапевтическом тренинге.

Для семейного отдыха с детьми «ВодоходЪ» предлагает 53 круиза с усиленной детской анимацией. Для желающих путешествовать без детей тоже есть варианты: бархатный сезон «ВодоходЪ» предлагает провести в круизах на теплоходе премиум-класса «Александр Пушкин» с приоритетом на спокойный, размеренный отдых для взрослых пассажиров.

КСТАТИ

Как сделать путешествие по России выгодным?

В этом году «ВодоходЪ» запустил уникальный для круизного рынка и внутреннего туризма сервис для постоянных и новых клиентов - подписку «ВодоходЪ.Про». По ней вы получаете доступ к закрытым специальным ценам на круизы со скидками до 30%, приоритет в «Листе ожидания», гарантированные скидки на круизы для себя (до 8%) и оформление тура с повышенной скидкой для своих друзей и родственников. На борту владельцев подписки «ВодоходЪ.Про» также ждут преференции в виде 20% скидки на бар и обслуживание в номере, 10% скидки на фирменную сувенирную продукцию «ВодоходЪ» и на аренду спортинвентаря, 7% — на дополнительные экскурсии. Кроме того, по Подписке туристам доступны предложения и акции от более 100 партнеров программы: «Золотой» уровень в программе лояльности «РЖД Бонус», специальные продукты от «Альфастрахование», скидки от «Абрау Дюрсо», Simple Wine и многих других компаний. Теперь открывать красоту России в речных круизах станет еще приятнее и выгоднее! Реклама.

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