«Большая семерка» хочет запретить «почти любой» экспорт в Россию: чем это нам грозит

Кольцо санкций сжимается. Как пишет западная пресса, страны «Большой семерки» (G7) уже обсуждают возможность полного запрета экспорта своих товаров в Россию. Фото: Shutterstock

ВСЕ, ЧТО МОЖНО БЫЛО ЗАПРЕТИТЬ, УЖЕ ЗАПРЕТИЛИ

Кольцо санкций сжимается. Как пишет западная пресса, страны «Большой семерки» (G7) уже обсуждают возможность полного запрета экспорта своих товаров в Россию. Или почти полного: запрет может не коснуться поставок медикаментов, сельхозпродукции, товаров для детей. Напомним, в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США. Они рассчитывают, что к этим санкциям примкнет и Евросоюз.

Чем грозит нам такая блокада?

- В этих обещаниях абсолютно нет ничего нового, - прокомментировал угрозу в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Андрей Подойницын. - Все, что можно было запретить, в смысле экспорта или импорта, уже запрещено, причем еще с февраля-марта прошлого года. К чему это привело? Опыт показал, что 80, а иногда и 90% западных компаний стремятся сохранить деловые контакты с Россией. Кто-то говорил, что, ребята, у меня вопросов к вам нет, но давайте похитрее немного будем организовывать наши цепочки, через третьи страны, через параллельный импорт. Кто-то говорил: ну, вы поищите возможности, а мы препятствовать не будем. Таких, как Volkswagen, или, например, Siemens, Bosch, которые действительно закрыли двери, немного.

Практика показала, что возможности коллективного запада не безграничны. Другие страны их не очень-то слушают.

- Они много раз обещали уже позакрывать параллельный импорт, туркам грозили какими-то страстями, арабам, - напомнил эксперт. - Но к чему в результате это приводит: министр внутренних дел Турции заявил, что Европа — это мул в караване Соединенных Штатов.