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Наука24 апреля 2023 12:02

Вселенная не такая, как мы думали: Ученые изучили темную материю и ахнули

Благодаря телескопу Атакама физики составили карту темной материи в ранней, только что родившейся, Вселенной
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Команде телескопа Атакама удалось составить карту темной материи ранней Вселенной.

Команде телескопа Атакама удалось составить карту темной материи ранней Вселенной.

Наш мир состоит в основном из темной материи, которую нельзя увидеть и нельзя зарегистрировать никакими приборами. Она просто не взаимодействует с нашим веществом. Тем не менее, команде, которая работает на телескопе Атакама, удалось невозможное: они составили карту темной материи, да еще и в ранней, только что родившейся, Вселенной. И из карты видно, какой же наш мир искореженный, неправильный – и именно таким он родился. Рассказываем о том, что уже окрестили «главным открытием последнего десятилетия».

НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ

Мы ездим на работу, на дачу, вокруг нас свет Солнца, дождь и снег, в общем – заботы и радости, и мы, конечно, не задумываемся, что вещество, которое нам дано созерцать, это лишь 5% вещества Вселенной. Около 22% - темная материя, которая пронизывает вас прямо сейчас, и которую вы не можете почувствовать никак. Не потому, что недостаточно хороши приборы и слабы глаза: она излучает свой, «черный» свет, свободно проходит сквозь вас, и единственный способ ее почувствовать – гравитация. Темная материя притягивает к себе нашу. И в масштабах галактик это тяготение очень даже ощутимо. А вот на бытовом, или на лабораторном уровне – вообще никак.

Мысль исследователя понятна: по тяготению выявить, где темная материя собрана. Но – легко сказать. Команда телескопа Атакама пошла на оригинальный шаг. Детектором темной материи они выбрали реликтовое излучение. Вот, теперь, чтобы вы получили удовольствие от прочитанного, надо хотя бы несколько слов сказать, а что это такое.

Когда случился Большой взрыв, был сильный свет. Это понятно: где взрыв, там и свет. И этот свет никуда не делся, так и летает. Сейчас он воспринимается как радиоволна – почему так, было бы долго рассказывать, просто поверьте. Этот свет распознали в 1960-е годы и сначала решили, что это голуби загадили антенну. Он был очень слаб. Зато сейчас его ловят даже продвинутые любители – техника выросла. Но причем тут темная материя?

ТОНКИЙ ЗАМЫСЕЛ

Изучая реликтовое излучение, мы как бы видим Вселенную, когда ей было всего 380 тысяч лет (сейчас – 13,8 миллиарда лет). В те времена Вселенная была крошечной, и все было спрессовано, вперемежку темная материя, наша, темная энергия (мы про нее ничего не говорили, она нам в этом рассказе не нужна). И гравитационное воздействие всего этого было огромным.

А именно: темная материя, еще молодая и злая, искажала реликтовое излучение. Куда ни глянь, везде бы вы увидели миражи и своего рода линзы. Такие линзы ученые называют гравитационными. Да, гравитация может собирать свет, как стекляшка. Только – очень сильная гравитация. Сейчас таких линз раз, два, и обчелся, мир постарел. А тогда – сплошь и рядом.

И вот с помощью телескопа Атакама исследователи очень-очень внимательно рассмотрели даже слабые неоднородности в реликтовом излучении. Обычно оно – как гладь воды без ветра. Но чу, вроде круги – клюет «рыба». Это и есть свидетельство, что тут прячется темная материя.

Работа невероятно тонкая. Список исследователей занимает полторы страницы. И в результате получилась Карта Мироздания. Невидимого мироздания – на карте зафиксирована темная материя.

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На карте мы видим синеватое поле, на котором изогнулся Млечный путь. Обычно так и рисуют карты Вселенной. Но эта часть нас не интересует. Нас интересует красная. Именно для этой части Вселенной удалось получить данные. Что там? Сиреневые и красные точки. Сиреневые – мало темной материи. Красные – много. И что же?

Все словно кипит. Темная материя булькает пузырями, между которыми ее нет вовсе. Попадешь в такой пузырь – раздавит гравитация, и даже не поймешь, откуда взялась. А вне пузыря живешь как обычно. Так может, Земля – вне? Или внутри, но каким-то образом адаптировались, привыкли?

Теперь ученые будут думать. Благо есть над чем: мы впервые увидели невидимое, темную материю. Раньше рассуждали о ней, но рассуждали как будто о пустоте. Теперь – вот карта, плавайте.

Возможно, темная материя, когда мы ее обуздаем, изменит физику. Призраки и НЛО – не от нее ли? Другие измерения – не в ней ли портал туда? Энергия вакуума, бесконечная и словно не подчиняющаяся законам сохранения – не в ней ли источник? Возможно, мы будем через сто лет вспоминать этот день, и, перемещаясь в галактику Андромеды на обед, подумаешь – «а ведь все началось с невзрачной карты».

КАРТИНА ДНЯ