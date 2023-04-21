Активисты с кастрюлями преследуют Макрона по всей Франции

Народ кипит, Макрон сварился!

Подписав закон о пенсионной реформе и объявив в телеобращении о дальнейших грандиозных переменах, Эммануэль Макрон счел эту политическую страницу перевернутой и отправился в большое турне по регионам Франции. Но народ, в отличие от президента, не спешит двигаться дальше. Движение «Аттак» создало интерактивную карту, на которой активисты отмечают все запланированные мероприятия с участием руководства страны, и призывают срывать их, используя новый символ протеста — кастрюли.

Уже несколько дней сотни протестующих ежедневно собираются там, где ожидаются высокопоставленные гости и стучат ложками в кастрюли, показывая, что правительству придется их услышать. Самые ритмичные выстукивают мотив песни «Мы здесь», неформального гимна «желтых жилетов».

Счет подобным акциям пошел на сотни. В итоге полиция перед приездом Макрона в Ганж начала отбирать у людей кастрюли, ссылаясь на антитеррористическое законодательство! После массового недовольства высокие чины поспешили заявить, что их подчиненные не так поняли приказ и перестарались. В пятницу во время визита премьер-министра Элизабет Борн в Эндр полиция и вовсе запретила любые демонстрации из-за возможных беспорядков. Из-за неутихающих протестов отменено уже более десятка подобных визитов, а президент-реформатор и его подчиненные вынуждены терпеть негостеприимство избирателей.

Ранее из-за накала страстей от визитов во Францию отказались британский король Карл III и президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Пока некоторые министры отказываются от поездок, Макрон, которого обвиняют в отрыве от реальности, активно вступает в перепалки с протестующими. После освистываний и крепких словечек в свой адрес, президент поспешил заверить, что у него «бывало и хуже». В ходе турне он заявил, что готов к диалогу, если люди намерены разговаривать, а кастрюли лучше оставить на кухне.

Попытки Елисейского дворца перебить новостную повестку поездками по стране и новыми проектами выглядят, мягко говоря, убого. Возникает вопрос: смогут ли Макрон и его команда вообще продолжать работу на протяжении еще 5 лет. Лидер «Непокоренной Франции» в Нацассамблее Матильда Пано пообещала, что кастрюли «будут зудеть в пятой точке Макрона до самого ухода».

Тем временем рейтинг президента спикировал до 26%, установив очередной антирекорд. Три четверти французов недовольны тем, каким образом была принята пенсионная реформа.