Снежный душ, поле торосов и вертолетчики в ночи: Арктика продолжает удивлять путешественников

21 апреля путешественники прошли остров Фрам, названный в честь легендарной полярной исследовательской яхты Фото: Евгений САЗОНОВ

Прекрасная погода обернулась тяжким испытанием: на седьмой день путь участникам Большой Арктической экспедиции пришлось столкнуться с серьезной преградой. И конечно, преодолеть ее с честью. Но обо всем по порядку.

- Погода сегодня была, пожалуй, лучшей за все путешествие. Солнце словно прилетело в командировку с юга. Через 5 км активного движения, несмотря на мороз, стало так жарко, что некоторые из нас решили искупаться, - специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов продолжает вести дневники Большой Арктической экспедиции специально для радио «Комсомольская правда». - На привале разделись по пояс и обильно обтерлись снегом. Это было одно из чудеснейших ощущений за всю историю путешествия. Это прекрасно освежает и дает новые силы. Единственное – не очень приятно одевать обратно одежду, которую за это время сковал мороз. После снежного душа пошли бодрее и быстрее.

21 апреля путешественники прошли остров Фрам, названный в честь легендарной полярной исследовательской яхты, которую, как передает Евгений Сазонов, построил Фритьоф Нансен, а «фрам» с норвежского переводится как «вперед». Затем прошли мимо островов Локвуда, они названы в честь Джеймса Локвуда – американского арктического исследователя.

Фото: Евгений САЗОНОВ

А дальше путь им преградило огромное поле торосов (т.е. нагромождение обломков льда).

- Представьте многие километры разбросанных без разбора разнокалиберных ледяных глыб самых причудливых форм и размеров. Их очень интересно рассматривать, но совершенно неприятно через них передвигаться. Но у нас просто не было другого выхода: торосное поле нужно было пересечь, - рассказывает Евгений Сазонов. - Этот героический путь во льдах занял около 2 часов и, пожалуй, данный отрезок оказался самым сложным за весь период Большой Арктической экспедиции. Мы петляли между глыбами, словно полярные песцы, уходящие от погони. А там, где обход был невозможен, шли напролом через ледяные гребни. Умаялись жутко. Просто перелезать через снежную ледовую горку – неприятно. А представьте себе, что вы на лыжах и тащите за собой волокуши, пристегнутые к поясу. Они жутко тяжелые и с каждым переходом становятся все тяжелее.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Кстати, наш спецкор посчитал, сколько весили его волокуши: сами сани – примерно 10 кг, еще 20 кг – личные вещи, 10 - фото- и видеоаппаратура с батареями, 8 – общественных вещей, ремнаборы, сигнализация от медведей, 2 кг – сухой паек на все дни и 10 литров бензина. Итого более 50 кг, которые пришлось тащить за собой через льды.

Из-за торосов путешественники шли дольше обычного (не 8 часов, а 9), но расстояние прошли меньше – примерно 15 км. В награду за преодоление препятствие на ужин они напекли себе блинчиков. Тем более, что был еще один прекрасный повод: 21 апреля свой день рождения праздновал Сережа Иванов из школы №1205 Москвы.

Преодолевая торосы Фото: Евгений САЗОНОВ

Напомним, всего для Большой Арктической экспедиции отобрали 14 московских школьников. 7 из них отправились сразу на мыс Челюскина, где живут на метеостанции и проводят научные исследования, изучая природу Арктики. Еще семь ребят под руководством всемирно известного путешественника Матвея Шпаро повторяют путь первооткрывателей Севера и идут на лыжах от точки высадки (мыс Щербинина) к крайней северной точке Евразии – мысу Челюскина, чтобы воссоединиться с остальной группой.

Кстати вечером 21 апреля путешественники обнаружили, что в Арктике они не одиноки:

- На закате в 5-7 км от нас на берегу мы увидели огоньки и дым, - сообщает Евгений Сазонов. - Мы вспомнили, что нас предупреждали о вертолетной базе в этих местах. Они дежурят в районе мыса Папанина круглый год и, если случается какое-то ЧП, тут же вылетают на Ми-8. Теоретически можно было зайти в гости на чай, чтобы посмотреть, как живут полярные летчики. Но идти нужно было вдоль берега и делать большой круг…

В общем, путешественники остались на месте наслаждаться закатом. Последним в этих широтах – потому что уже завтра на Таймыре наступает полярный день. Но это уже совсем другая история.

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