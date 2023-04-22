Безумные фантазии Киева перешли границы: на Украине мечтают превратить Россию во враждующие квазигосударства через сто лет

Близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик начал "магические сеансы" обработки остатков украинских мозгов Фото: скриншот видео

Давно замечено – чем отвратительнее идут дела у Киева в зоне боевых действий, тем больше на Украине начинают мріючи (мечтать) о неминуемой и скорой победе над москалями. Причем, фантазии интеллектуально обделенных укров выходят за все мыслимые и немыслимые за здравый смысл пределы. Чем хуже дела, тем забористее, сами знаете что.

Но в нынешней ситуации, когда ВСУ зубами цепляются за последние развалины в Артемовске (Бахмуте), провозглашенном Зеленским "незламной фортецией" (несломленной крепостью), по всей видимости потребовалось что-то особо забористое. И на экраны украинского ТВ выпустили волну совсем невменяемых "экспертов".

Так, например, близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик начал "магические сеансы" обработки остатков украинских мозгов, рассказывая, как после победы Киев накажет "поганых москалей".

- Что будет с Москвой и Московской областью? Мы предлагаем сделать там заповедник "Как делать нельзя. То есть, провести полную релокацию населения, и сделать Москву безлюдной, - начал он свой "сеанс гипноза". - Деконструировать агломерацию Москва. А область сделать Залесским краем с ограниченным суверенитетом. Со временем это заполнится водой, и там будет болото. То есть, Москва вернётся в историческое состояние.

- В Москве будут военные действия, мы в этом уверены. Будут попытки госпереворотов, стрельба район на район. Это слишком лакомый кусок, чтобы им завладеть. За него будут воевать, пока не останется половина МКАДа. Скорее всего, Кремль взорвут, будут массовые разрушения, - продолжил фантазировать Кулик в духе планов Гитлера, который планировал устроить на месте Москвы искусственное озеро – "монумент победы Гитлера", и продолжил знакомить всех со своими планами уничтожения России. - Нашей победой является разрушение Российской империи, потому что это главное условие поствоенного мира.

- Во-первых, никакого централизованного государства быть не может. Принцип, который закладывается в легитимацию этих территорий мировым сообществом, должен исходить из того, что их состояние не должно ни в коем случае привести к возникновению центрального государства, продолжил он свои "логические" построения на карте будущих квазигосударств, которые, по его мысли, должна образоваться на месте России. - Поэтому мы умышленно закладывали принцип разрушения логистических цепочек, разрушали политэкономию регионов. То, что создавалось многими годами в России, начиная с 50-х годов, некие производства и логистика, мы это всё умышленно разрушали, и создавали конфликтные точки, которые не давали бы потом вернуться к некому имперскому проекту. Сами границы построены так, чтобы не допустить объединения. Создать как можно больше конфликтов, создание буферных зон, стран, которые будут находиться под неким протекторатом, или будут спорными, и так далее.

Судя по тому, что Кулик хвалит будущие нищие и враждующие регионы вместо России, свой план он придумывал, явно глядя на нынешнюю Украину. Придумал он, и как уничтожить русскую идентичность народа, для чего, как считает Кулик, надо раздробить ее на множество мелких, местечковых.

- Нам, международным игрокам, которые будут заниматься упорядочиванием пространства постРоссии, придётся прийти к некой канализации империалистических исторических нарративов. Запретить и наказывать, - мечтает это существо, жестикуляция которого ярко свидетельствует о нарушениях психики. - Да, это вызовет сопротивление, будет подполье, реваншистские настроения. Но через одно-два поколения мы придём к тому, что появятся идентичности "тулец", "вятич", "залесец". Оно прирастёт. Это план на сто лет вперёд.

При всей бредовости этих рассуждений нельзя отказать их автору в том, что он выстроил достаточно стройную систему воздействия на сознание, в том числе, и целого народа. Там есть и подмена истории, и переделка сознания, и примитивизация интеллекта, и многое другое. Только вот автором этой системы является вовсе не он, более того, примерно такой же рецепт, с некоторыми национальными коррекциями и был применен и реализован на Украине, в результате чего обычный народ превратился в бандеровское отребье.

Но если бы только такие сумасшедшие с умением убеждать озвучивали подобные идеи…

- Задача номер один – уничтожить возможность РФ наносить по нам удары. Для этого мы должны перенести наши наступления, уничтожить инфраструктуру РФ на европейской части России. Это уничтожение заводов, которые могут изготавливать военную продукцию, или обеспечивать её выпуск, - объяснил задачи текущего момента бывший замсекретаря СНБО Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

И, знаете, этот сеанс гипноза им удался. В ходе проведенного опроса на улицах Львова ни один местный житель не высказался за установление мира. Молодые и старые, женщины и мужчины единодушно выражали надежду на успешное контрнаступление.

- Украинцы, думаю, настроены идти до конца, мы нация такая, мы за волю. Но нам победа должна быть, мы на перемирие не пойдём.

- Больше оружия и доверять ВСУ и Нацгвардии. Меньше политики, меньше пиара, хайпа, и военные всё сделают. Это контрнаступление будет. Единственное, не нужно надеяться, что это будет одномоментно – и мы уже победили.

- Всё время жду новости, что, наконец, у нас есть контрнаступление, и, наконец, мы достигли того, чего хотели.

- Думаю, что наш Залужный и наши хлопцы, которые любят Украину, они отстоят, и всё будет Украина. Слава Украине!

Им впору сало искать, чтобы пятки смазывать, а они мріючи, как Москву будут в болото превращать.

P.S. Кстати, аналогичный итог, как для России, Кулик приготовил и для Белоруссии.

- Демилитаризированная зона относится не только к бывшей РФ, но и к Республике Беларусь, которая будет достаточно долго проходить период делукашенкизации. Эта зона, на которой можно вполне распространить статус «потерпевшая вследствие техногенной и других катастроф». Поэтому, вполне очевидно, что эта территория будет отчуждена на некоторое время, обосновал Кулик необходимость превращения Белоруссии на длительное время в безлюдную и изолированную зону отчуждения под контролем стран Прибалтики. - Потом, когда Беларусь пройдёт несколько циклов демократизации и проведения там демократических выборов, найдёт какую-то точку соприкосновения с "Землёй Кривичей", которая ориентирована на союзнические отношения с Литвой. Это будущее Беларуси.

Это для понимания, кто там на той стороне.

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