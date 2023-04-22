Попытка ввести «блокаду» России станет для Запада катастрофой: чего добивается Европа, высылая дипломатов и запрещая экспорт

МИД ФРГ принял решение выслать из Берлина российских дипломатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце января нынешнего года, а именно 24-го числа глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Совете Европы публично призналась: «Мы ведем войну против России, а не против друг друга». Потом германские власти долго и неумело оправдывались, что экс-прыгунья на батуте, мол, имела в виду единство Евросоюза в деле защиты Украины, а не настоящую агрессию против Российской Федерации.

С тех пор не только сама Анналена, но и весь МИД повернулся на 360 градусов, и, похоже, не один раз. Очередное тому доказательство появилось сегодня вместе с Ил-96, появившимся в небе и вылетевшим по маршруту Москва-Берлин. Как выяснилось, этот специальный борт авиаотряда «Россия», несмотря на запрет полетов для российских лайнеров в небе ЕС, вылетел по специальному дипломатическому разрешению для того, чтобы вывезти из столицы Германии большую группу российских дипломатов. Решение об их высылке из Берлина принял МИД ФРГ, причем, о его принятии ранее не сообщалось. И на этот раз не последовало никаких, даже совершенно завиральных обвинений в деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Просто выслали – и все.

Нет, в марте СМИ сообщали, что Германия намерена выслать свыше 30 аккредитованных российских дипломатов, но уже после этой информации представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что «правительство Германии не подтверждает эту информацию». Получается, даже не лгало, а просто врало правительство Германии, потому что такие решения в один момент не принимаются. Еще одни вруны, которые не в состоянии нести ответственности не только за свои слова, но и за действия.

МИД России уже заявил в ответ, что Москва ответит «зеркально». Но, похоже, что ответ выйдет за пределы «зеркала». Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране».

Впрочем, есть все основания предполагать, что на этот раз речь идет не просто о какой-то чисто дипломатической «разборке». Примечательно, что это событие совпало с другим - по данным агентства Bloomberg, полученным из очень информированных источников, США и другие страны, входящие в группу «Большая семерка", обсуждают возможность введения полного экспортного эмбарго в отношении России. Если он будет введен, то все поставки товаров в Россию будут запрещены, кроме тех, которые будут попадут под специальные исключения.

Вообще-то, если говорить нормальным человеческим языком, то речь в данном случае идет о попытке установить полную экономическую блокаду со стороны «Большой семерки». А блокада – это такая штука, которая является последним шагом на пути к настоящей всеобъемлющей войне.

Из самых известных случаев в истории объявления такой блокады можно припомнить Континентальную блокаду, которую Наполеон устроил Англии и ее последствия. Причем, блокада была против Англии, а вторгнулся Наполеон при этом, в Россию. Правда, известно, чем он закончил, и что стало и итогом блокады, и результатом вторжения – крах самого Бонапарта.

Безусловно, попытка введения блокады – это гораздо более серьезный шаг, чем просто какие-то санкции. Но в нашем случае она вряд ли увенчается успехом. Кроме стран «Большой семерки», у России гигантское количество торговых партнеров из числа других государств. Да и, как и с санкциями, она больнее ударит по экономикам этих стран, чем по нашей. Если США продавят своих европейских союзников на введение блокады России, то ее итогом станет окончательная деиндустриализация Европы, а возмущенные падением уровня своей жизни жители европейских стран просто сметут свои правительства. Нынешние демонстрации покажутся им детской шалостью, а тот же Макрон вряд ли рискнет появиться перед народом. В лучшем для этих стран случае получится у них что-то вроде четверти блокады. А в итоге, выражаясь языком преферансистов, словят «паровоз» на мизере.

И это надо бы уяснить правительствам стран той самой «семерки», которые хотят поставить Россию на колени.

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