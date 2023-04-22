Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о помощи участникам спецоперации

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Фото: Петр Ковалев/ТАСС.

Филиалы государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» к 1 июня откроются во всех регионах России. Об этом его глава Анна Цивилева рассказала в ходе заседания Наблюдательного совета фонда. По поручению президента Владимира Путина региональные филиалы займутся персональным сопровождением ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов.

«В соответствии с поручением президента России мы сможем обеспечить защитников Родины всем необходимым, окружить их заботой и вниманием, сделать так, чтобы они могли вернуться к привычной жизни. Страна должна гордиться своими героями, которые без преувеличения являются новой элитой страны», - отметила Анна Цивилева.

Председатель Наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что участники спецоперации и их семьи получат всестороннюю помощь - медицинскую, психологическую, образовательную, юридическую.

«Президентом РФ поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет», - рассказал Сергей Кириенко.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, глава Минздрава России Михаил Мурашко, а также прибывшие из зоны спецоперации заместитель командира объединения Южного военного округа Апты Алаудинов и командир батальона «Спарта» Артем Жога. Участники совещания обсудили первоочередные задачи фонда, подготовку социальных координаторов и программу психолого-психотерапевтической помощи ветеранам, которая будет запущена в России впервые. Члены Наблюдательного совета также рассмотрели обращения участников СВО и законопроекты, связанные с поддержкой военнослужащих.

По словам Анны Цивилевой, главная особенность работы фонда - персональное сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибших военнослужащих.

«Уже сейчас мы получаем огромное количество сообщений от ветеранов СВО и членов их семей. Мы отрабатываем это, но конечно же нужно вовлечение регионов, потому что люди, которые возвращаются, проживают там, и им необходима доступная адресная индивидуальная помощь, - рассказала Анна Цивилева. - Мы активно ездим по субъектам РФ, встречаемся с губернаторами и непосредственно с членами команды наших региональных фондов и отбираем руководителей, которые их возглавят».

По словам Анны Цивилевой, главная особенность работы фонда - персональное сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибших военнослужащих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый подопечный фонда будет сам решать, какая именно поддержка ему нужна.

«Помощь самая разная, по запросу от ветерана. У нас существуют меры поддержки, которые оказывает государство на федеральном и региональном уровне, но все то, что не входит или выходит за рамки этой поддержки – это касается социальной, медицинской реабилитации, санаторно-курортного обучения, переобучения, трудоустройства ветеранов, обеспечение его современными протезами, лекарственным обеспечением, - все это будет входить в зону ответственности и дополнительной помощи нашего Фонда», - отметила Цивилева.

По ее словам, программа поддержки ветеранов боевых действий такого уровня и масштабов в нашей стране разрабатывается впервые. Ее главным преимуществом станет комплексная помощь бойцам и их семьям.

«Это программа в формате, предложенном и инициированном Президентом, она вообще создана впервые в нашей стране. Ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганской, Чеченских войн конечно такой истории не было. У нас подразумевается психологическая помощь, создание целой армии социальных персональных координаторов, то есть людей, которые обучены, имеют специальное образование и уровень знаний для того, чтобы работать официально с каждым ветераном, с каждой семьей, где погиб участник СВО. Президент выступил с указом менее чем три недели назад, у нас уже сформирована основа команды. Сейчас все субъекты подобрали помещения, подобрали команды и 1 июня все начнут свою работу», - подчеркнула Цивилева.

Руководители и сотрудники региональных филиалов фонда пройдут специальную подготовку. Обучение начнется в мае на базе московского кампуса Президентской академии РАНХиГС, 12 ее филиалов и еще 7 университетов-партнеров.

«Для нас самое главное, чтобы социальные координаторы, которые уже совсем скоро начнут работать, во-первых, хорошо знали о всех тех мерах поддержки, которые предлагает государство, во-вторых, знали основы психологической помощи, а в-третьих, не просто умели хорошо коммуницировать, а были неравнодушными людьми, - рассказал и.о. ректора Президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров. – На программы будет осуществляться отбор при помощи профессиональной диагностики, которая позволит отобрать именно тех людей, которые готовы отдавать себя и с душой относиться к этому делу».

По поручению президента Владимира Путина региональные филиалы займутся персональным сопровождением ветеранов спецоперации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога считает создание фонда помощи защитникам отечества важным и нужным делом. Персональная поддержка позволит военнослужащим избежать бюрократических проволочек и решать проблемы, не отвлекаясь от выполнения боевых задач.

«Ребята, которые участвуют в СВО, в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами – например, семейными: как восстановить документы, помочь ребенку поступить в университет или институт, подать документы на обучение или в садик, получить какое-то медицинское обслуживание, – и начинаются бюрократические проволочки, и он не знает к кому обратиться и куда пойти. Создание этого фонда обеспечивает и помогает решать все эти вопросы в оперативном порядке. Также это большая помощь в плане медицинской реабилитации парням, получившим ранение, – как в психологическом формате, так и в протезировании и обеспечении необходимыми медицинскими препаратами, санаторно-курортный отдых, восстановление организма», - отметил Артем Жога.

Особое внимание будет уделено помощи семьям погибших бойцов. Родственники павших героев получат всестороннюю поддержку – и материальную, и психологическую.

«Разрабатывается программа помощи семьям погибших, соответственно, выплаты семьям, обеспечение обучения на льготной и бесплатной основе в университетах и институтах нашей страны, оздоровление детей, помощь родителям – в этом направлении тоже будет проводиться работа», - уточнил Артем Жога.