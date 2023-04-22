Земля горит под ногами Зеленского: украинские военные массово переходят на сторону России, родные погибших солдат бунтуют

Вопрос наступления ВСУ становится гордиевым узлом лично для Зеленского. Фото: REUTERS

Вопрос наступления ВСУ становится гордиевым узлом лично для Зеленского. Он его просто обязан разрубить, иначе проявившиеся тенденции грозят ему и его команде всяческими неприятностями.

Моральный дух ВСУ непосредственно в зоне боевых действий в последнее время существенно упал. Об этом и нежелании дальше участвовать в конфликте на стороне власти за режим нынешнего президента Украины свидетельствуют сразу два источника, которых трудно заподозрить в приукрашивании действительности.

- Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского, — рассказал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и привел в качестве доказательства своих слов случай, когда на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь призванных из Запорожья солдат ВСУ из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Что и неудивительно, если учесть, что среди запорожцев пророссийские настроения весьма сильны.

А вот вторым свидетелем стал Евгений Пригожин, написавший в своем ТГ-канале, что на позициях ВСУ в Часовом Яре и Константиновке (оккупированная и пока удерживаемая Украиной территория ДНР) начались бунты солдат.

- Они бросают оружие, встают и уходят, написал Пригожин и призвал президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. - Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками.

Но не только на линии соприкосновения такая двусмысленная ситуация. Начало подгорать у Зеленского и в украинском тылу.

В Кривом Роге прошел многолюдный митинг родственников бойцов 129-й бригады территориальной обороны, которые требовали встречи с местными властями и командованием части. Претензий и к тем, и к другим у них накопилось более, чем достаточно: раненых бойцов не вывозят с позиций, а тела погибших не возвращают, бойцов отправили на передовую на собственном транспорте, а не на бронированных машинах, из оружия у них только автоматы, еду и воду не подвозят. И так далее… И с каждым днем таких митингов в разных городах все больше, а список вопросов к властям все растет и растет. Пока они еще спрашивают, почему их родных отправляют на убой без защиты и снаряжения, но не задались вопросом, а ради чего, вообще, стоило идти украинцам на фронт. Ждем, когда они осознают и это.

Начали валиться и другие опорные точки идеологии, пропагандируемой Зеленским и его командой. В частности, как только речь зашла о декоммунизации, которая касается родственников людей, она перестала казаться им такой правильной и привлекательной. Жители села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной. Этого требовал от них известный русофоб, активист-декоммунизатор и владелец ТГ-канала "Деколонизация Украина" Вадим Поздняков.

- Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь, — ответили ему местные жители и отказались демонтировать памятник, мотивировав это тем, что это памятник не каким-то абстрактным солдатам, а погибшим на войне односельчанам.

Все эти тенденции с каждым днем крепнут все больше и развиваются, и поэтому Зеленскому крайне необходимо наступление. Конечно, самый лучший вариант, чтобы оно стало успешным, но на худой конец сгодится даже и провальное. Потому что оно даст ему время и возможность затянуть гайки. Чтобы гражданское общество было тише воды, ниже травы, планируется принять закон, по которому любая критика власти, которую невозможно подвести под "работу на Кремль", будет критикану тюремным заключением на срок от 5 до 7 лет. Для колеблющихся и не желающих участвовать в конфликте ВСУшников имеются заградотряды из числа убежденных бандеровцев-нацистов.

Зеленскому нужно выиграть время, чтобы отвлечь внимание украинцев, а потом навешать им лапши на уши. С американцами у него такой же фокус, как с собственным населением не пройдет. Но американской администрации тоже необходимо наступление на Украине. А то Байдену уже пора объявлять о выдвижении на второй срок, а в Незалежной еще и конь не валялся, зато в какую-то "черную дыру" ввалено гигантское количество вооружений и денежных средств.

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