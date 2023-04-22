"Люди проснулись и готовы дать отпор нацизму": делегации из 50 стран собрались на антифашистском форуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- …Товарищ Генеральный секретарь, расскажите, как проходит в Минске антифашистский форум, одним из инициаторов которого вы стали?

- Сегодня самое большое зло, которое есть на свете, - это фашизм. Он угрожает, фактически, всем, и каждому жителю нашей огромной страны, и всем гражданам на планете.

Запад объединился под нацистскими лозунгами - второй раз в истории - против всего прогрессивного, что есть в мире.

Против духовности, культуры, против человеческой природы.

И не случайно на наш Антифашистский форум собрались делегации из более чем 50 стран.

Там остро почувствовали эту жуткую, страшную опасность и, практически, все откликнулись, приехали в Минск.

- Почему этот форум решено было провести именно в Минске.

- Беларусь – единственная страна на планете, которая в ходе нашествия фашистских орд потеряла каждого третьего своего жителя.

Перед войной в Белоруссии было 9 миллионов, погибло примерно 3 миллиона. Вчера (в пятницу, 21 апреля. - А.Г.) участники нашего форума выезжали в Хатынь.

Хатынь - олицетворение мужества и стойкости нашего народа.

Но это одновременно - и показательный пример, что такое фашистское зло и мерзость, что такое нацисты и бандеровцы. Когда вспоминаешь, как детей, женщин и стариков целыми деревнями сжигали, загоняя в сараи и обливая бензином, - то становится жутко и страшно.

Страшно и то, что сегодня англосаксы, по сути дела, призвали к тому же.

Если Гитлер шел уничтожать СССР, эти решили пойти дальше Гитлера – уничтожать весь Русский мир.

Им, оказывается, не нравится ни Пушкин, ни Достоевский, ни Чехов, ни Чайковский, ни Суворов, ни Жуков, ни советские лидеры, ни советская власть.

Их главное орудие - русофобия. И в этом они уже довели сами себя до скотского состояния.

Поэтому, вся планета почувствовала это.

Сам факт, что на нашу страну они, вместе с натовцами, обрушили 15 тысяч санкций, говорит о многом.

Прежде всего - об их невиданной доселе ненависти и масштабной атаке.

Еще отродясь такого не было. Американцы, англичане - нагнули Европу.

Даже крупная промышленность Германии затрещала по швам, потому что прежде она питалась дешевыми энергоносителями из России, товарами из Китая.

А сейчас всего этого нет…

И ещё… Природа человека требует высокой духовности и справедливости. А вам навязывают такие ценности, когда человеку, его культуре, традициям, языку не остается места.

И еще одно обстоятельство – я об Украине, которая является наглядным примером того, к чему приводит эта политика.

Украина в рамках СССР была самым мощным государством, она входила в десятку по своему промышленному потенциалу, производила лучшие самолеты, корабли, ракеты, там великолепное образование.

А сейчас превратилась в страну-бандита, в террористическое государство.

Причем это сделали англичане, американцы вместе с бандеровцами.

А бандеровцы были самыми отвязанными, омерзительными псами гитлеровского рейха.

На Украине было население - 50 миллионов, а сейчас они сосчитать не могут: 20 осталось миллионов или 25. От промышленности - ничего. И они продолжают убивать себе подобных, каждый день обстреливают Донбасс и насилуют свое население.

А сам факт проведения этого Всемирного антифашистского форума в Минске свидетельствует о том, что люди проснулись и они готовы сплачиваться и дать решительный отпор мировому нацизму.

На этом форуме принято обращение ко всем людям доброй воли всей планете - сплотиться против коричневой чумы.

Я считаю это очень важным и знаковым событием.

И ещё один итог.

2023-й по инициативе Александра Лукашенко объявлен в Беларуси Годом мира и созидания. И в эту субботу все делегаты форума вместе с президентом посадили в Минске Аллею мира, дружбы и созидания.

Кстати, это произошло 22 апреля - в День рождения Владимира Ильича Ленина.

- Спасибо вам за интервью, Геннадий Андреевич.

- Давай, обнимаю…