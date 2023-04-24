Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды23 апреля 2023 21:22

Алла Пугачева продала замок в деревне Грязь таинственному миллиардеру

Таинственный миллиардер купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Судя по всему, Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь

Судя по всему, Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь обзавелся новыми хозяевами. Шестиэтажное строение на вершине 11-метрового холма в Одинцовском районе Московской области пустовало с момента отъезда звездной семьи из России. Но теперь все иначе. В окнах особняка снова горит свет, а на территории поместья красуется шикарный белый автомобиль.

Семья Аллы Пугачевой изначально хотела получить за родовое имение в Грязи миллиард рублей. И вот на днях стало известно, что нашлись желающие приобрести замок. "Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать", - со знанием дела сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Замок в деревне Грязь

Замок в деревне Грязь

По его словам, торговались всю осень. А потом на горизонте появился загадочный миллионер, готовый сразу выложить всю сумму. "Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", - поведал Дворцов в эфире передачи "Новые русские сенсации" на НТВ.

О покупке знают и жители деревни Грязь. Дворец действительно не пустует, но хозяин не спешит объявляться.

Стоит отметить, что теперь семью Аллы Борисовны с Россией совсем уже ничего не связывает. Ранее стало известно, что Примадонна переписала на старшего внука Никиту Преснякова свою шикарную дачу на Истре. Тот, сбежав в Америку, выставил поместье на продажу за 225 млн рублей.

Элитную квартиру в Филипповском переулке, полученную в знак примирения с бывшим зятем Русланом Байсаровым, певица недавно передала среднему внуку Дени Байсарову.

Шоу-бизнесИнтересноеАлла Пугачева: досье KP.RU