Северное сияние озарило Москву, Петербург и Поволжье: чем удивительно фантастическое небесное явление в наших широтах

24 апреля, в небе над Россией разыгралось удивительное действо - северное сияние. Фото: Эвелина Шайхразеева

Ясной ночью в воскресенье, 24 апреля, в небе над Россией разыгралось удивительное действо - северное сияние. Им любовались в Архангельске (что логично, все-таки север). Дальше - удивительнее: видели и фотографировали сияние а Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме, Переславле-Залесском, Твери, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге…

Фантастическое зрелище россиянам подарила геомагнитная буря. В воскресенье вечером до Земли «долетел» выброс плазмы, случившийся на Солнце 21 апреля. Астрономы и охотники за северным сиянием ещё тогда, в пятницу, прогнозировали: выброс сильнейший, и через пару сияние возможно на широте Москвы и даже южнее. Так и случилось!

Всполохи полярного сияния озарили небо над Дмитровом. Фото: Эвелина Шайхразеева

По расчетам Центра прогнозов космической погоды NOAA (Национальной администрации атмосферы и океанов США), северное сияние вероятно вечером в воскресенье и в ночь на понедельник практически по всей Евразии, вплоть до широты северных районов Казахстана. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН тоже предупреждали - 24 апреля на Землю обрушится магнитная буря, хотя и относили ее к «слабым». Может, и слабая, зато сколько красоты!

Бывает ли вообще в совсем неполярных регионах северное сияние? Или мы свидетели уникального явления? Да, бывает. Даже минувшей зимой его не раз наблюдали в Московской и Ленинградской областях. Хотя, конечно, в Мурманской и Архангельской шансы увидеть небесное чудо намного больше.

Фото: Эвелина Шайхразеева

Буквально месяц назад, 25 марта, столичные астрономы тоже ждали сияния - и опять же как следствие геомагнитного шторма: «Сильная магнитная буря вызовет явление северного сияния в районе Москвы и Подмосковья. Причиной магнитных аномалий, которые будут наблюдаться несколько суток, стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра» - сообщили эксперты Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева. Тогда москвичам помешали облака, но в апреле очередной корональный выброс на Солнце случился при более удачной погоде. Небо чисто, диск Луны совсем тоненький, ничто не мешает наслаждаться зрелищем! Идеально наблюдать за сиянием вдали от огней большого города, засвечивающих небо.

А вот в Самаре и месяц назад небо было ясным, и астроном Евгений Баранский снял северное сияние и объяснил «КП», почему оно вдруг «переехало» так далеко на юг:

– Чем сильнее буря и выше индекс геомагнитной активности, тем дальше от полюсов смещается полярное сияние к экватору. Цвет полярного сияния зависит от высоты, на которой происходит взаимодействие быстрых частиц плазмы Солнца и молекул газа, что находится там. Красный цвет говорит о том, что светился кислород на высоте примерно 200 км. Зеленый цвет обычно проявляется на высоте 110 км, также от кислорода. А фиолетовые и синие оттенки дает азот, находящийся ниже 100 км.

Фото: Сафар Шайхразеев

СПРАВКА «КП»

Полярное сияние возникает при взаимодействии магнитного поля Земли с солнечным ветром - потоком ионизированных частиц. Обычно сияния видны в так называемых авроральных овалах (Аврора - ещё одно название красивого природного явления) вокруг магнитных полюсов Земли, на широте 67-70 градусов (то есть в Заполярье). Однако во время солнечной активности, после мощных выбросов, сияние появляется на широте Москвы и даже южнее.