Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай принимал участие в спецоперации

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, появилась информация о том, что ваш сын отслужил в «Вагнере», он сам вроде бы это подтвердил. Вы это подтверждаете? И - почему не в Вооруженных силах обычных?

Этот вопрос прозвучал на традиционном брифинге официального представителя Кремля в понедельник, 24 апреля.

- Ну, он (Николай Песков. - А.Г.) отслужил в Вооруженных силах в свое время, он свою конституционную обязанность выполнил, - ответил Дмитрий Песков. - Сейчас принял такое решение, он взрослый человек.

Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции.

Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе.

ОТ РЕДАКЦИИ

Добавим, что Николай Песков год служил срочную в Таманской дивизии. Был артиллеристом. Демобилизовался в звании сержанта.

Об этом сын Дмитрия Пескова рассказал в интервью «Комсомольской правде». Беседа была опубликована на сайте KP.RU. Во вторник, 25 апреля, этот материал выйдет также и на регионы России.

Вот фрагмент нашего разговора…

… - Николай, как ваш отец оценивает вашу службу в зоне СВО?

- Вы знаете, он… он гордится, я так думаю. Он… гордится. Гордится. Он мне сказал, что я принял правильное решение.

- Вот сейчас или тогда? Или и тогда, и сейчас?

- Нет, я, когда вернулся, он сказал: ты принял правильное решение, верно поступил, что решил поучаствовать.

- Вы вот сейчас уже пообщались с отцом, виделись после приезда?

- Конечно, разумеется.

- Один раз?

- Ну, неоднократно. (Смеется).

С полным текстом интервью можно познакомиться на нашем сайте - по ссылке.

Беседа с Николаем Песковым вышла также на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - в программе «Непарадные портреты с Александром Гамовым». Ее можно послушать прямо сейчас по ссылке.