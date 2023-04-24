Умерла 36-летняя дочь Константина Кинчева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Кинчева-Панфилова – приемная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил ее, воспитывал как родную и дал девочке свою фамилию: Кинчев по паспорту – Панфилов.

Маша была не так на виду, как ее старшая сводная сестра Вера - актриса театра и кино, а также телеведущая. Про 36-летнюю Марию известно, что она закончила театроведческий факультет ГИТИСа. В последнее время работала как исполнительный продюсер, организовывая различные съемки.

В 2017 году вышла замуж за Петра Горбачева, имеющего отношение к киномиру. У них уже к тому времени рос сын Лука, родившийся в 2011 году. В 2019 году Константин Кинчев поместил рисунки любимого внука на обложку 21-го студийного альбома «Алисы» - «Посолонь».

Как сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на ближайшее окружение, смерть Марии стала настоящим потрясением для Кинчевых. Она была известна как очень верующий человек, не злоупотреблявший алкоголем или наркотиками. Люди, близкие семье, утверждают, что молодая женщина скончалась от внезапной остановки сердца. Отпевали ее в московском храме Трех Святителей на Кулишках.