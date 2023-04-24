Андроиды будут работать рядом с нами: Зачем Илон Маск строит роботов, похожих внешне на людей

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Эксперты говорят, что через лет пятьдесят роботы смогут полностью заменить человека. Но сегодня, по словам известного IT-специалиста и автора международного медиа-проекта «PRO РОБОТОВ» (более 1 млн 200 тысяч подписчиков по всему миру) Александра Байкина, есть пять областей, где люди ждут помощи от роботов уже сейчас:

1. Опасная работа (атомные электростанции, вредные производства и тд.)

2. Грязная работа (сортировка и уборка мусора)

3. Рутинная (колл-центры, администраторы, доставка еды)

4. Искусная работа (робот-хирург способен совершать ювелирные разрезы и манипуляции, не подвластные пальцам хирурга. На конец 2022 года в России с помощью роботизированных систем Да Винчи было сделано 28 тысяч операций)

5. Домашняя работа (роботы-пылесосы, умные колонки, кофе-машины и тд).

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С промышленными киборгами многие из нас более ли менее знакомы - без роботов-манипуляторов сегодня сложно представить себе автомобильный или металлургический завод. Но в последнее время десятки крупных мировых компаний - в том числе и “Тесла” Илона Маска, занялись конструированием человекоподобных роботов. Андроид “Оптимус” - очередное детище Илона Маска, освоил профессии грузчика, садовника, подсобного рабочего и будет стоит 20 тысяч долларов. Самый известный антропоморфный робот это “Атлас” от компании “Бостон Дайнемикс”, он умеет делать сальто и зажигательно танцевать рок-н-ролл. Но есть одна проблема - при всех своих талантах “Атлас” не имеет конкретного применения. Его рассматривают, как экспериментальный образец. Так зачем же тогда нужны человекоподобные роботы?

- Дело в том, что вся наша среда приспособлена для человека: выключатели, дверные ручки, лестничные ступени, рабочие места на производств - все оборудовано так, чтобы было удобно нам с вами, - объясняет Александр Байкин. - И как только появится робот с похожими характеристиками, мы можем легко и безболезненно заменить им человека на производстве.

С этой точки зрения, российские компании шагают в русле мировых тенденций. Робот Дуняша (специалисты компании “Промобот” разработали ее для работы в автоматических кофейнях) явно в тренде.

Российские компании, которые занимаются беспилотным транспортом, входят в число мировых лидеров. В этой сфере ожидают прорыва в ближайшее десятилетие: массовое внедрение беспилотных автомобилей драматически уменьшит количество аварий на дорогах. Другое интересное направление - создание экзоскелетов, которые помогают встать на ноги людям больным ДЦП и парализованным после тяжелых травм позвоночника.

Школьникам, которые сегодня выбирают себе профессию, стоит знать, что российскому роботостроению не хватает конструкторов, инженеров-электронщиков, программистов, которые будут заставлять железо думать и работать. Делать будущее своими руками - что может быть престижнее и интереснее?

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