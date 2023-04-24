Александр Коц об обстановке на Днепре: Никакого плацдарма ВСУ на левом берегу у Херсона нет

Военнослужащие 106 дивизии ВДВ ведут огонь из 122-мм гаубицы Д-30, прикрывая северный фланг Артемовска. Фото: Александр КОЦ

Общался с людьми из разных подразделений, стоящих на разных участках от Алешек до Кирнбурской косы. Вывод такой.

Никакого плацдарма ВСУ на нашем берегу нет. Никакого постоянного его присутствия - тоже. Но на катерах периодически подходят, обозначая присутствие, например в районе Дачи, недалеко от Антоновского моста. Большая часть левобережных островов под Херсоном контролируется нашими силами, но противник регулярно пытается нас кошмарить.

Часть островов находится под контролем ВСУ, по ним постоянно отрабатывает наша артиллерия.

Наибольшая активность ДРГ на моторках не у Херсона, а ближе к выходу Днепра в Днепровский залив. Там тоже уйма островов. Там у нас, к сожалению, не без потерь. Все острова пристреляны украинской артиллерией. Засады на ДРГ выставлять сложно. Наши пытаются, но периодически попадают под огонь.

Ну, и не удивлен, что с катерами у той стороны все хорошо…

Выводы: противник выявляет наши оборонные возможности по всему берегу, скорость реакции, отрабатывает засадные действия. При необходимости может подходить к нашему берегу и высаживать ДРГ. Но очень сомнительно, что решится форсировать Днепр крупными силами. Их разберет наша артиллерия.

Отвлекающий маневр, на который реагировать придется - может быть. Попытка отрезать наш гарнизон на Кирнбургской косе - тоже может быть. Но без переброски основных сил это ненадолго и самоубийственно - только ради информационного хайпа и отвлечения наших резервов с других направлений.

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