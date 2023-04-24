"Вместе победим!": Как военкор Александр Коц и неравнодушные россияне помогли новому артиллерийскому дивизиону

Совместно с Народным фронтом в рамках проекта «Все для Победы!» за последние пару месяцев мне удалось собрать около 30 миллионов рублей Фото: Александр КОЦ

Честно говоря, когда волонтерская помощь фронту в России только зарождалась, я не думал, что это явление долгосрочное. Рано или поздно люди устанут от мрачного информационного фона, перестанут смотреть новости из зоны СВО и поддержка наших бойцов на передовой постепенно сойдет на нет. Как же я ошибался!

Боевые действия продолжаются, но поддержка армии российским обществом не только не ослабевает, но и набирает обороты. Энтузиасты-кулибины мастерят противодроновые ружья и FPV-дроны, меценаты и простые граждане спонсируют это не из-под палки, а по зову души, десятки и сотни волонтеров продолжают везти на фронт необходимое оборудование и экипировку. И миллионы наших граждан ежедневно жертвую свою трудовую копейку на нужды армии.

Фото: Александр КОЦ

Совместно с Народным фронтом в рамках проекта «Все для Победы!» за последние пару месяцев мне удалось собрать около 30 миллионов рублей! На эту сумму мы обеспечили всем необходимым новый артиллерийский дивизион (а это, считай, батальон) 2 армейского корпуса под командованием «Тобола». Это подразделение было сформировано из добровольцев не без моего участия – я регулярно публиковал объявление о наборе в дивизион. А теперь при помощи подписчиков Телеграм-канала, читателей «Комсомолки» и жервтователей, которые нашли этот сбор на сайте проекта «Все для Победы!» удалось его полностью экипировать.

Ранним утром к складу подъехали два тентованных «Урала», в которые артиллеристы принялись грузить тюки и коробки. Летняя форма, обувь, маскхалаты, спальные мешки, аптечки, бронежилеты и шлемы, дизельные генераторы и бензопилы и, как говорят на «Поле чудес», ааавтомобиль – два уазика-«буханки». Всего таким образом мы экипировали более 200 человек!

Фото: Александр КОЦ

- Дорогие друзья! Всем, кто оказал посильную помощь в сборе – огромное спасибо! – не скрывал эмоций на погрузке «Тобол». – Здорово, когда у наших сограждан есть желание помочь армии, облегчить быт наших бойцов и приблизить нашу Победу.

Фото: Александр КОЦ

Есть мнение, что народные сборы каким-то образом дискредитируют военное командование, которое, дескать, не может обеспечить свои подразделения. Мне этот тезис кажется натянутой на глобус совой. Подобные акции говорят лишь о том, что в нашем обществе есть запрос на помощь фронту, желание почувствовать себя причастным к великому делу и приложить свои усилия для достижения общей цели. Это порыв искренний и человечный, что очень ценится бойцами на передовой, понимающими, что в Большой России о них помнят, их ценят и ими гордятся. А чувство единства и воевать помогает!

От себя тоже благодарю всех за участие в сборе. Вместе победим!

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